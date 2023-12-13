TSK KPSS şartsız askeri personel alımı yapıyor! İşte başvuru ekranı ve şartları
TSK askeri personel alımı başvuru ekranı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yayınlanan ilanın ardından araştırılmaya başlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı askeri personel alımı yapacağını duyurdu. Adaylar, TSK askeri personel alımı başvuru işlemlerini 24 Aralık'a kadar tamamlayabilecekler. KPSS şartı aranmayan başvurular https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. İşte 2023 TSK askeri personel alımı başvuru şartları ve tarihlerine ilişkin merak edilenler...
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Türk Silahlı Kuvvetleri, KPSS şartsız askeri personel alımı gerçekleştirecek. TSK tarafından yayınlanan ilana göre TSK askeri personel alımı başvuru tarihleri ve şartları belli oldu. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları için muvazzaf astsubay alımında KPSS şartı aranmıyor. Gerekli şartları taşıyan adaylar başvuru işlemlerini 24 Aralık'a kadar MSB'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecekler. İşte 2023 TSK personel alımı başvuru ekranı ve şartlarına ilişkin detaylar...
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TSK ASTSUBAY ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Adaylar ön başvurularını 24 Aralık 2023 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, postayla, dilekçe ile veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
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TSK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girdikten sonra e-devlet şifresi ile başvuru ekranını açacaktır. Ardından başvuru sihirbazı ile ilerleyerek tüm adımları tamamladıktan sonra Tercih Yap ekranına yönlendirilecek buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapacaktır.
Başvurusu kabul edilen adaylara ANKARA’da uygulanacak sınav tarihleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.
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BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Türk vatandaşı olmak.
Hakkında yedek subay/astsubay olamaz kararı bulunmamak.
Askeri okullar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı okullardan herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak ve ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkartma cezası almamış olmak.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı olarak daha önce istihdam edilmemiş olmak.
Sözleşmeli er/erbaş veya bunların adayı iken sözleşmesi idarece feshedilmemiş olmak.
Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak.
Taksirli suçlar hariç olmak üzere, genel veya özel af kanunları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış, hapis cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş, ertelenmiş veya hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile herhangi bir suçtan hükümlü bulunmamak veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak.
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TABİ OLUNACAK AŞAMALAR VE SINAVLAR
Seçim aşamasında adayların tabi olacakları aşamalar ve sınavlar:
1. Genel Kültür Sınavı (50 soru)
Türkçe (Dil Bilgisi, Anlatım Bozukluğu, Anlatım Bütünlüğü) - 20 soru
Türk İnkılap Tarihi (Ali İhsan Gencer, Sebahattin Özel) - 20 soru
T.C. Anayasası (Tümü) - 5 soru
Güncel Konular; Ekonomik, politik, spor, askerî konular, dünya gündemi, bilim ve teknolojideki son gelişmeler (01 Ocak 2023 – 30 Eylül 2023) - 5 soru
2. Evrak Kontrol
3. Fiziki Değerlendirme
Adaylar için asgari boy standardı 168 cm. Ölçümler ayakkabısız yapılacak.
4. Kişilik Değerlendirme Testi