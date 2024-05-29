Deniz harekatında ise TCG ANADOLU çok maksatlı amfibi gemi ve TCG PİRİREİS denizaltı, TCG DERYA ikmal muharebe destek gemisi ile TCG İSTANBUL Fırkateyni, Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA) yer aldı. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nca; Helikopterden Havadan Tahliye Platformu, MİKON Mikro Kamikaze Dron, BOYGA Havan Mühimmatı Taşıyan Döner Kanatlı İHA, MX-908 Patlayıcı Madde Tespit Cihazı, Urgan İp Kamera Sistemi, Cadex Keskin Nişancı Tüfeği ve Night Force Atacr Silah Üstü Optik Dürbün gibi muhtelif silah ve sistemler farklı şekillerde ve ilk defa atışlı bir tatbikatta kullanıldı. EFES-2024 Seçkin Gözlemci Günü'nün gündüz safhası, 30 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.