Trump’ın yeni hedefi: Ticaret anlaşmaları ve barış görüşmeleriyle sahneye çıkmak

İlk 100 gününde hem iç hem dış politikada radikal değişiklikler yapan Trump, müttefiklerini heyecanlandıran, rakiplerini ise şaşkına çeviren adımlar attı. Sosyal politikadan dış ticarete kadar geniş bir yelpazede değişimler yaşanırken, bir yetkili Trump’ın elinde hâlâ açıklanmamış “torpidolar” bulunduğunu söyledi.

Trump, 20 Ocak’ta göreve geldiğinden bu yana, küresel ekonomik düzeni sarsan gümrük tarifeleri uygulamış, federal hükümetin büyüklüğünü işten çıkarmalarla küçültmüş, kamu ve özel sektördeki çeşitlilik programlarını iptal etmişti. Ayrıca akademik kurumlara, hukuk firmalarına ve mahkemelere karşı da sert eleştiriler yöneltmişti.

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Trump, bu hafta Michigan eyaletine giderek görevinin 100. günü vesilesiyle düzenlenecek büyük bir mitinge katılacak. Beyaz Saray, burada Trump’ın ekonomik vizyonunu, yasa dışı göçmenleri sınır dışı etme politikasını, dış politikadaki değişiklikleri ve Elon Musk liderliğinde yürütülen federal bürokrasi reformlarını öne çıkaracak.

Trump yönetimi, Amerikan toplumunu hızla ve köklü biçimde dönüştürme çabalarını başarı olarak sunarken; eleştirmenler, Trump’ın bu süreçte hem vatandaşların hem de göçmenlerin haklarını ihlal ettiğini, müttefiklerle ilişkileri zedelediğini ve ABD’nin küresel liderlik konumunu riske attığını savunuyor.

Trump, antisemitik davranışlara hoşgörü gösterdiği gerekçesiyle üniversitelere verilen fonları kesmiş, trans bireylerin haklarını budamış ve federal hükümette çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını kaldırmıştı. Tüm bu adımlar Amerikan toplumunda geniş çaplı etkiler yarattı. Yetkililer, ilerleyen süreçte Trump’ın daha fazla başkanlık kararnamesi yayımlayacağını ve bu sürecin “su altındaki torpidolar” gibi etkili olacağını belirtiyor. Ayrıca Trump yönetimi, çok sayıda ülkenin vatandaşlarına seyahat yasağı getirme planları üzerinde de çalışmaya devam ediyor. REKLAM Trump’ın hedefinde, fazla büyüdüğü düşünülen yargı sistemi ve federal bürokrasiyi daha da küçültmek var. Ancak diğer bir yetkili, önümüzdeki 100 günde Trump’ın ağırlıklı olarak ticaret anlaşmalarına ve barış görüşmelerine odaklanacağını ifade etti. Ticaret Savaşında Yeni Sayfa mı? Trump, bu yıl birçok ülkeye karşı tam kapsamlı bir ticaret savaşı başlatmıştı. Ancak son haftalarda, müzakerelere alan açmak amacıyla gümrük tarifelerinin büyük bölümünü askıya aldı. Yönetim, önümüzdeki 90 gün içinde bire bir anlaşmalar imzalamayı umut ediyor. Fakat uzmanlar, şimdiye kadar hiçbir somut anlaşma imzalanmadığına dikkat çekerek bu beklentinin gerçekçi olmadığını vurguluyor.

Trump, gelecek ay Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni kapsayan bir dış gezi gerçekleştirecek. Ayrıca Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için baskı yapmayı sürdürecek. Trump seçim kampanyası sürecinde, “Beyaz Saray’daki ilk günümde bu savaşı bitireceğim” vaadinde bulunmuştu. Ancak gerçekler daha farklı gelişti. Nitekim Trump, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in savaşı durdurmaya şu anda istekli olmadığını kabul etti