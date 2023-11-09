Trump'ın kızı ifade verdi

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Ivanka Trump, Manhattan'daki eyalet Yüksek Mahkemesi binasına, dışarıda bir grup protestocunun “Suç ailesi” sloganları arasında geldi.

Mahkemede tanık sandalyesine alınan Ivanka Trump’a, savcılık avukatı Lou Solomon, babasının şirketlerindeki genel rolü, emlak varlıklarının geliştirilmesi ve finansmanların güvence altına alınması konusunda sorular sordu.

Ivanka Trump, babasının emlak sektöründeki finansal işlerine ve bankalardan aldığı kredilere dair, "Finansal tablolarla ilgili herhangi bir tartışmayı spesifik olarak hatırlamıyorum." şeklinde yanıtlar verdi.

Savcılık avukatlarından sonra Trump’ın savunma avukatı Jesus Suares tarafından sorgulanan Ivanka Trump, babası hakkındaki suçlamaları reddederek, iddiaların aksine bankaların Trump şirketleri ile çalışmaya her zaman istekli olduğunu savundu.

Ivanka Trump, en son 6 Kasım’da babası Trump’ın hakim karşısına çıkmasının ardından Trump ailesinden ifade veren 4’üncü kişi oldu.

Trump'ın çocukları Donald Trump Jr. ve Eric Trump da geçen hafta aynı davada ifade vermişti.