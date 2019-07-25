Sağ popülist siyasetin küresel ısınma ve ekolojik kaygılara ilişkin mesafeli tavrı hayret verici. Mesafe bir yana, tuhaf bir meydan okuma havası, hatta nefret dili de hakim olabiliyor. Mesela Trump 2020 başkanlık kampanyasına, internetten plastik pipet satışıyla 200 bin dolarlık gelir sağladığını gururla ilan ediyor. Oysa kaplumbağalardan kuşlara, deniz canlılarının katili tek kullanımlık plastikler artık yasaklanıyor. İklim aktivisti Greta Thunberg de Fransız Meclisi’nde konuşma yaptı, sağ muhalefet kıza nefret saçtı. Greta “duygu diktatörü” ve “Korku Nobeli” sahibiymiş! Habertürk yazarı Ayşe Özek Karasu yazdı

İklim değişikliğine karşı “Gelecek için cuma” eylemleriyle dünya çapında fenomen haline gelen 16 yaşındaki İsveçli Greta Thunberg’in söylediği çok net: “Bize değil, bilimin sesine kulak verin. Bütün istediğimiz bu…” Önceki gün Fransa Ulusal Meclisi’nde yaptığı konuşmada böyle sesleniyor siyasete. Subliminal mesajı da çok net: Bacak kadar boyumla size ukalalık etmeye çalışmıyorum. Sadece, iklim değişikliğinin daha büyük felaketlere yol açmaması için küresel ısınmanın 1.5 dereceyle sınırlı tutulması gerektiğini söyleyen bilimin dediğini aktarıyorum…

Daha önce Davos’ta, Brüksel’de yetişkinlerin iş, bürokrasi ve politika alemine “Aklınızı başınıza toplayın. Bizim geleceğimizi çalıyorsunuz” diye parmak salladığı için özellikle sağ kesimi irite ettiğinden olsa gerek Fransa’da temkinli davranıyor Greta. Tabii, Avrupa çapında iklim aktivisti ergenlerin Greta’nın peşine takılıp cuma günleri okul kırmasının da muhafazakar medya dahil, yine aynı cenahı sinirlendirdiğini belirtmek gerek.

Greta Thunberg, Paris'ten önce de Berlin'deki gösteride konuştu.

Greta, daha konuşmasını yapmadan nefret ve tehdit dalgası patlak veriyor. Muhafazakar ve sağ popülist Fransız politikacılar, kızın konuşmasını boykot çağrıları yapıyor; “Kıyamet tellalı”, “Gençleri yoldan çıkarıp Korku Nobeli’ni aldı” gibi tuhaf bir söylemle küçük kıza yüklenmekte bir beis görmüyorlar. Marine Le Pen’in partisi Ulusal Ralli’nin Avrupa Parlamentosu milletvekili Jordan Bardella, Greta Thunberg’i bir “duygu diktatörü” olmakla suçluyor, kızın yeni bir tür totalitarizme öncülük ettiğini söyleyecek kadar ileri gidiyor. “Bu İsveçli’nin taraftarları, kızı iklimin Jan Dark’ı diye yüceltiyorlar” eleştirisinde bulunuyor.

Greta Thunberg ise Fransız Meclisi’nde, siyaset ve medyadan yönelen saldırılara cevaben konuşuyor: “İnanılmaz bir nefret ve tehditlere maruz kalıyoruz. Birçok politikacı, gazeteci ve iş insanı, bize ‘Siz çocuksunuz, abartıyorsunuz. Ortalığı karıştırıyorsunuz’ diyor. Biz sadece IPCC’nin (Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli) verilerini aktarıyoruz. Onların araştırmaları, insan eliyle gelen iklim değişikliğinin sonuçlarını gösteriyor. Bize değil, bilime kulak verin. Artık harekete geçme zamanı.”

LİBERAL KAĞIT PİPETLER İŞE YARAMAZ!

Sağ popülist siyaset sadece küresel ısınmaya dair uyarılara değil, ekolojiye zarar verdiği artık çok aşikar plastiği yasaklama girişimlerine de direniyor. Hatta Trump söz konusu olunca, alaycı bir tonda meydan okunuyor. 2020 Başkanlık seçimi için sanki bağış kıtlığı varmış gibi, kampanyaya web sitesinden Trump damgalı plastik pipet satışıyla finansman sağlıyor. Solcu ve liberal diye tanımladığı çevre aktivistlerinin damarına basmak istercesine bir hareket; oğlu Donald Trump Jr. da “Bunları kullanmak bazı eyaletlerde yasadışı olabilir” tweetiyle meydan okumaya katkıda bulunuyor.

Hayatımızdan plastiği, özellikle de tek kullanımlık plastikleri atarak deniz canlılarını feci ölümlerden kurtarmak elimizde. Bu nedenle Greenpeace şu sıra, plastik pipet, kulak çubuğu, tabak, çatal-bıçak, köpük gıda kapları ve içecek bardakları gibi tek kullanımlık ürünlerin Türkiye’de de yasaklanması için kampanya yürütüyor. Malum, Avrupa Birliği’nde bu tür malzemeye yönelik yasak 2021’de yürürlüğe giriyor.

ABD’de de bazı büyük gıda ve içecek zincirleri plastik pipet kullanımına son vermiş bulunuyor. Başta California, birçok eyalet ve kentte tek kullanımlık plastiklere yasak getiriliyor ya da restoranlarda müşteri talep ettiği takdirde veriliyor. Fakat dünyanın en yararsız nesnesi plastik pipetler aniden sağ kesimin, liberallere karşı bayrağı haline geliyor. Başta Fox News sağ cenahtan, “Batı dünyasının başkenti Washington’da plastik pipeti yasakladılar, yerine işe yaramayan kağıt pipet koydular. Bunlar Amerikan değerlerini ayaklar altına alıyorlar” gibi tuhaf ve gülünç sesler yükseliyor. Okyanuslarda yaşamı tehdit eden atıkların ABD’den değil esas Asya, özellikle de Çin’den kaynaklandığını söylüyorlar.

Böylece plastik pipet, liberal Demokratlara karşı Trump’ın kampanyasına da dahil oluyor. İçinde on adet pipet bulunan 15 dolarlık paketler “Liberal kağıt pipetler işe yaramıyor. Başkan Trump’a destek olun, geri dönüşümlü pipetlerden alın” sloganıyla satışa çıkarılıyor ve Trump taraftarlarınca kapışılıyor. Bir kısım medyadaki haberlere göre çubukların geri dönüşümlü olduğu doğru değil bu arada. KamPanya direktörü Brad Pascale, 140 bin pipet satışıyla 200 bin dolar gelir elde edildiğini gururla duyuruyor ediyor sosyal medyadan.

İster Çin daha çok kirletiyor olsun, ister kağıt pipet işe yaramasın, kulak verilmeyen bilimin sesi başka bir şey söylüyor. Dünya Ekonomik Forumu raporuna göre, 2050’ye gelindiğinde okyanuslardaki plastik atık yığınları balık sayısını geçmiş olacak. Kirleten kim olursa olsun, balıklardan deniz kaplumbağaları ve deniz kuşlarına daha fazla can gidecek insan eliyle.