Trump'tan Wagner yorumu: Putin'i biraz zayıflattı

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'da yaşanan bir günlük Wagner krizine ilişkin yaptığı açıklamada bunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in biraz zayıflattığını söyledi.

24 Haziran günü Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in Moskova'ya karşı isyanı bir günde son bulmuştu. Eski ABD Başkanı Trump, Reuters'a verdiği demeçte Wagner krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. "PUTİN HALA ÇOK GÜÇLÜ ANCAK..." Trump, Putin'in ayaklanmadan zarar gördüğünü söyledi ve "Putin hala orada ve çok güçlü ancak kesinlikle biraz zayıflamış diyebilirim en azından birçok insanın zihninde" dedi.

Trump, Reuters'a verdiği demeçte Rusya-Ukranya Savaşı'na ilişkin açıklamalarda bulundu ve "İnsanların bu savaşta ölmesini istemiyorum" ifadelerini kullandı. Kiev hükümetinin Rusya'yı durdurmak için bazı topraklar vermek zorunda kalabileceğini dile getirdi. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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