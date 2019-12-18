Trump'tan Pelosi'ye öfkeli azil mektubu: 'Amerikan demokrasisine açık savaş ilan ettin'

ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi'nde yaklaşan azil oylaması öncesi, Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi'ye kızgın bir mektup yazdı ve Pelosi'yi "Amerikan demokrasisine açık savaş ilan etmekle" suçladı.

Trump mektubunda "Çok çirkin bir kelime olan azlin önemini ucuzlattınız." dedi.

Trump hakkındaki, siyasi çıkar için Ukrayna'ya baskı yapma iddiaları nedeniyle yürütülen azil soruşturmasında bugün Temsilciler Meclisi'nde oylama yapılacak.

Demokrat Partililerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi'ndeki yapılacak azil oylamasında suçlamaların kabul edilmesi ve Senato'daki yargılamaya geçilmesi bekleniyor.

Temsilciler Meclisi'ndeki oylamanın sonucunu değiştirmek adına çok az umudu olduğunu bilen Trump, altı sayfalık mektubunda, süreci eleştirdi ve Pelosi'yi kınadı.

Mektup, başlıca yardımcılarının Temsilciler Meclisi'nde ifade vermesini önleyerek, azil sürecini engellemeye çalışan Trump için kayda değer bir müdahale olarak görülüyor.

Trump, mektubunda, "bu azil sahtekârlığının başlangıcından bu yana anayasal haklarının ihlal edildiğini" ve "kanıt sunmak" da dahil "anayasanın sunduğu başlıca temel haklardan faydalanamadığını" savundu.

Trump, "Salem Cadı Yargılamalarında sanıklara daha fazla hukuki hak verilmiştir." dedi.

Aslında, Temsilciler Meclis Adalet Komisyonu'nun Demokrat Partili Başkanı, Trump'ı şahsen kanıt sunmaya davet etmişti. Bu aynı zamanda hukuk ekibinin tanıkları sorgulayabilmesini de sağlayacaktı. Ancak Trump bu öneriyi reddetti.

Salem Belediye Başkanı Kim Driscoll ise Twitter'daki paylaşımında, başkanın "biraz tarih öğrenmesi gerektiğini" söyledi ve cadı yargılamalarının kanıtsız yapıldığını, başkana yönelik kanıtları ise "çok bol" olduğunu iddia etti.

https://twitter.com/MayorDriscoll/status/1207022568558993408

Pelosi ise Konge Binası'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, mektubu tamamen okumadığını, ancak "özünü gördüğünü ve "gerçekten hasta" olduğunu düşündüğünü söyledi.

Trump'a yönelik iki azil suçlaması yapılıyor. Bunlardan biri azil soruşturmasıyla işbirliği yapmayarak, personelinin ifade vermesini engelleyerek ve belgesel kanıtları elinde tutarak Kongre'nin çalışmasını engellemek. Diğeri ise, Demokrat Partili siyasi rakibi Jo Biden hakkında soruşturma yapılması adına baskı yaparak görevini kötüye kullanmak.

Temsilciler Meclisi'ndeki azil oylamasında tüm üyeler parti kararına göre oy verirse, Trump ABD tarihinde azledilen üçüncü başkan olacak. Daha sonra da Senato'da yargılanacak. Yargılama aşamasında her iki partiden senatörler de bağımsız jüri üyeleri gibi davranmak zorunda.