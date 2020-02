HABERTURK.COM

Bu yıl Oscar Ödül Töreni'nde En İyi Film Ödülü alarak bu dalda ödül alan ilk yabancı film olan ve geceye damgasını vuran Güney Kore yapımı Parazit (Parasite) filmi ABD Başkanı Donald Trump'ın da gündemindeydi.

Colorado'daki mitinginde konuyu gündemine getiren Trump, Amerikan yapımı olmayan bir filmin En İyi Film ödülünü almasını eleştirdi.

"Bu sene Akademi Ödülleri ne kadar kötüydü izlediniz mi?" sözleriyle konuya giren Trump, "Kazanan bir Güney Kore filmi. Bu nasıl bir saçmalık. Güney Kore ile ticarette zaten birçok sorunumuz var. Bir de En İyi Film Ödülü'nü veriyorlar. Film güzel miydi bilmiyorum bile." ifadelerini kullandı.

Eski Amerikan yapımlarını öven ABD Başkanı Trump, "Rüzgar Gibi Geçti (Gone With The Wind) gibi filmler istiyorum. Rüzgar Gibi Geçti'yi geri getirebilir miyiz lütfen? Sunset Bulvarı ve daha birçok güzel film. Ama kazanan Güney Koreli. En İyi Yabancı Film ödülü var sanıyordum. Daha önce böyle bir şey yaşandı mı?" ifadelerini kullandı.

Yönetmenliğini Hong Joon-Ho'nun yaptığı Parazit, Oscar Ödülleri'nin 92 yıllık tarihinde En İyi Film Ödülü'nü kazanan İngilizce olmayan ilk film olmuştu. Parazit bu ödülün yanı sıra En İyi Orijinal Senaryo, En İyi Yabancı Film ve En İyi Yönetmen ödüllerinin de sahibi olmuştu.