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        Haberler Dünya Trump'tan İsrail'e 'büyük' mühimmat | Dış Haberler

        Trump, İsrail’e “Bütün bombaların annesi” bombasını Göndermeye Hazırlanıyor

        ABD diplomatik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ABD Başkanı Donald Trump, 'Bütün bombaların annesi' olarak bilinen MOAB isimli sığınak delici bombayı İsrail'e göndermeye hazırlanıyor.

        Giriş: 07.02.2025 - 22:25 Güncelleme: 07.02.2025 - 22:33
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        'Bütün bombaların annesi' gönderilecek
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        ABD diplomatik kaynaklarına göre, Washington yönetimi, İsrail’e en güçlü nükleer olmayan bombalardan biri olan GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB) bombasını göndermeye hazırlanıyor. 11 ton ağırlığındaki bu devasa bomba, yer altındaki derin sığınakları yok etme kapasitesine sahip.

        Bu gelişme, Trump’ın Netanyahu ile görüşmesi sonrasında ortaya çıktı. İsrail, bu bombayı 2000’lerin başından beri talep etmesine rağmen, George W. Bush’tan Joe Biden’a kadar hiçbir ABD başkanı bu talebi onaylamamıştı. Trump da ilk başkanlık döneminde İsrail’e bu bombayı vermeyi kabul etmemişti. Ancak Netanyahu ile yaptığı son görüşmenin ardından bu kararın değiştiği görülüyor.

        Bu bombanın İsrail’e teslim edilmesi, özellikle Gazze ve Orta Doğu’da orantısız güç kullanımına dair ciddi soru işaretleri yaratıyor. İsrail, MOAB gibi yıkıcı bir bombayı kime karşı kullanmayı planlıyor? Gazze’de süregelen askeri operasyonlarda sivil kayıplar zaten dünya kamuoyunda büyük tepki çekmişken, böylesine yıkıcı bir silahın İsrail’e verilmesi, yeni bir çatışma dalgasını tetikleyebilir.

        ABD’nin bu adımı, İsrail’in gelecekte İran’a karşı nasıl bir strateji izleyeceğine dair bir mesaj olarak da değerlendiriliyor. Ancak, MOAB gibi devasa bir yıkım gücüne sahip bir bombanın İsrail’e verilmesi, sadece askeri bir destek meselesi değil, bölgesel dengeleri sarsabilecek bir hamle olarak görülüyor.

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