Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Trump'tan Harvard kararı: Vergi muafiyetini kaldıracağız | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump: Harvard'ın vergi muafiyetini kaldıracağız

        ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi ile Harvard Üniversitesi arasındaki gerilim artıyor. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Harvard'ın vergi muafiyet statüsünü kaldıracağız. Hak ettikleri bu" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 16:01 Güncelleme: 02.05.2025 - 16:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'tan Harvard kararı: Vergi muafiyetini kaldıracağız
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump, Filistin'e destek gösterilerinde öne çıkan Harvard Üniversitesinin vergi muafiyetinin kaldırılacağını bildirdi.

        İlk olarak kampüsündeki Filistin'e destek gösterileriyle, daha sonra da çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını sürdürdükleri gerekçesiyle federal hükümetin hedefi haline gelen Harvard Üniversitesi ile Trump yönetimi arasındaki anlaşmazlık devam ediyor.

        Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Harvard'ın vergi muafiyetini kaldıracağız. Hak ettikleri bu!" ifadelerini kullandı.

        Trump, bunun hangi şekilde ve ne zaman olacağına dair ise bilgi vermedi.

        Trump ile Harvard Üniversitesi arasındaki anlaşmazlık

        REKLAM

        Trump yönetimi, Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteye yönelik, başta Filistin destekçisi kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonları dondurma tehdidinde bulunmuştu.

        Yönetim, Harvard Üniversitesine çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 8,7 milyar doları aşkın hibenin "sivil haklar yasalarına uygun şekilde kullanıldığından emin olmak amacıyla" soruşturma açıldığını duyurmuştu.

        Federal yönetimin bu tehdidine karşılık Harvard Üniversitesi, Trump'ın "üniversitede reform" yönündeki taleplerini kabul etmeyeceğini açıklamıştı. Harvard Üniversitesi profesörleri, Trump yönetiminin okula sağlanan 8,7 milyar dolarlık federal fonları soruşturma kararına karşı dava açmıştı.

        Trump yönetimi de Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermişti.

        ABD Gelir İdaresi (IRS) ise Harvard Üniversitesinin vergi muafiyetini kaldırmayı değerlendirdiğini duyurmuştu.

        Vergi muafiyeti statüsünün şartları ve sınırları

        ABD'de 1909 yılında yürürlüğe giren Gelir Yasası'na göre, "tamamen dini, hayır veya eğitim amaçlı" faaliyet gösteren, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, kamu yararına hizmet etmeyi sürdürebilmeleri için vergiden muaf tutuluyor.

        Bu çerçevede IRS, üniversitelerden kilise ve vakıflar gibi hayır kurumlarına kadar yaklaşık 2 milyon kuruluşa "vergi muafiyeti statüsü" tanıdı.

        Statü kapsamında bu kuruluşlar, federal gelir vergisi ödemekten muaf tutulurken yapılan bağışlar da IRS tarafından vergi indirimine tabi olarak değerlendiriliyor.

        Öte yandan, yöneticilere usulsüz ödeme yapmak, seçim dönemlerinde siyasi adayı desteklemek ya da hayır amacı gütmeyen ticari faaliyet yürütmek gibi gerekçelerle bu kuruluşlar, "vergi muafiyeti statüsünü" kaybedebiliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğalgaz ve petrol aramada küresel bir güç haline geleceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğalgaz ve petrol aramada küresel bir güç haline geleceğiz
        2 gündür aranıyordu! Üniversiteli genç ölü bulundu!
        2 gündür aranıyordu! Üniversiteli genç ölü bulundu!
        Zeynep 16 yaşındaydı... Ölmeden önce son fotoğraf!
        Zeynep 16 yaşındaydı... Ölmeden önce son fotoğraf!
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        Şifreleriniz ne kadar güvende?
        Şifreleriniz ne kadar güvende?
        'Peri Masalı'nda 13 sanık için 885 yıl
        'Peri Masalı'nda 13 sanık için 885 yıl
        Ölümden döndü
        Ölümden döndü
        Pastasını yiyor, gazozunu içiyor sonra... Düğün sezonu açılıyor! Bu adama dikkat!
        Pastasını yiyor, gazozunu içiyor sonra... Düğün sezonu açılıyor! Bu adama dikkat!
        İki gün geride kaldı! Korkutan bekleyiş!
        İki gün geride kaldı! Korkutan bekleyiş!
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Hangi duyguya hangi bitki çayı?
        Hangi duyguya hangi bitki çayı?
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        'Yapma' diyene sövdü! Kadını tekme tokat dövdü!
        'Yapma' diyene sövdü! Kadını tekme tokat dövdü!
        Bu insan olamaz! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Bu insan olamaz! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Nedensizce öldürülen gencin katili konuştu!
        Nedensizce öldürülen gencin katili konuştu!
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?
        Piatek için Beşiktaş iddiası!
        Piatek için Beşiktaş iddiası!
        Habertürk Anasayfa