ABD Başkanı Trump tehditte el yükseltti, Gazzelilere seslendi: "Rehineleri bırakın yoksa öleceksiniz!"

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlattığı ve 471 gün süren saldırılarında binlerce masum Filistinli İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetti. Gazze'de yaşanan insanlık dramında İsrail'e desteğini her koşulda yineleyen ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'e desteğini bir kez daha yineledi ve bu kez Gazze halkını tehdit etti.

Trump, Hamas üyelerinin Gazze'den tamamen çıkması gerektiğini savunarak, İsrail'e istediği tüm desteği vereceğini belirtti. Gazze halkına da seslenen Trump, esirleri serbest bırakmalarını isteyerek, aksi halde bunun bedelini canlarıyla ödeyeceklerini kaydetti.

REKLAM advertisement1

HAMAS'IN REHİNE ALDIĞI BİR GRUPLA GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Trump, daha önce Hamas tarafından rehin alınan bir grupla Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşme sonrasında Truth Social hesabından Hamas'a seslenen Trump, "Şalom Hamas! Merhaba ve hoşça kal anlamına gelir, anlamını siz seçebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"'Shalom Hamas' means Hello and Goodbye - You can choose. Release all of the Hostages now, not later, and immediately return all of the dead bodies of the people you murdered, or it is OVER for you. Only sick and twisted people keep bodies, and you are sick and twisted! I am… pic.twitter.com/88EjVAyWAe — President Donald J. Trump (@POTUS) March 5, 2025

Hamas'ı tüm rehineleri derhal serbest bırakmaya çağıran Trump, "Tüm rehineleri şimdi serbest bırakın, daha sonra değil. Öldürdüğünüz insanların tüm cesetlerini derhal iade edin, yoksa işiniz biter" ifadelerini kullandı.

Trump: İsrail'e her şeyi gönderiyorum Haberi Görüntüle

"BU SİZİN SON UYARINIZ"

Trump, Hamas'a ilişkin, "Tüm rehineleri şimdi serbest bırakın, daha sonra değil. Yoksa sizin için bu iş biter. İsrail'e işi bitirmesi için gereken her şeyi gönderiyorum. Dediğimi yapmazsanız tek bir Hamas üyesi bile güvende olmayacak." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Hamas liderlerine çağrıda bulunan Trump, "Bu sizin son uyarınız. Hala şansınız varken Gazze'yi terk etmenin tam zamanıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze halkına da seslenen Trump, esirleri serbest bırakmalarını isteyerek, aksi halde bunun bedelini canlarıyla ödeyeceklerini kaydetti.