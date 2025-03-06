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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump tehditte el yükseltti, Gazzelilere seslendi: "Rehineleri bırakın yoksa öleceksiniz!" | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump tehditte el yükseltti, Gazzelilere seslendi: "Rehineleri bırakın yoksa öleceksiniz!"

        "Gazze'yi devralma planı" ve ABD'nin Gazze'ye sahip olacağı yönündeki açıklamalarıyla tepki çeken  ABD Başkanı Trump, İsrail'e tüm desteğinin süreceğini yineledi ve Gazzelilere yönelik tehdidinde el yükseltti. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze halkına seslendi, esirleri serbest bırakmalarını isteyerek, aksi halde bunun bedelini canlarıyla ödeyeceklerini söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2025 - 10:26 Güncelleme: 06.03.2025 - 10:26
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        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
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        İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlattığı ve 471 gün süren saldırılarında binlerce masum Filistinli İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetti. Gazze'de yaşanan insanlık dramında İsrail'e desteğini her koşulda yineleyen ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'e desteğini bir kez daha yineledi ve bu kez Gazze halkını tehdit etti.

        Trump, Hamas üyelerinin Gazze'den tamamen çıkması gerektiğini savunarak, İsrail'e istediği tüm desteği vereceğini belirtti. Gazze halkına da seslenen Trump, esirleri serbest bırakmalarını isteyerek, aksi halde bunun bedelini canlarıyla ödeyeceklerini kaydetti.

        HAMAS'IN REHİNE ALDIĞI BİR GRUPLA GÖRÜŞTÜ

        ABD Başkanı Trump, daha önce Hamas tarafından rehin alınan bir grupla Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşme sonrasında Truth Social hesabından Hamas'a seslenen Trump, "Şalom Hamas! Merhaba ve hoşça kal anlamına gelir, anlamını siz seçebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

        Hamas'ı tüm rehineleri derhal serbest bırakmaya çağıran Trump, "Tüm rehineleri şimdi serbest bırakın, daha sonra değil. Öldürdüğünüz insanların tüm cesetlerini derhal iade edin, yoksa işiniz biter" ifadelerini kullandı.

        Trump: İsrail'e her şeyi gönderiyorum
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        "BU SİZİN SON UYARINIZ"

        Trump, Hamas'a ilişkin, "Tüm rehineleri şimdi serbest bırakın, daha sonra değil. Yoksa sizin için bu iş biter. İsrail'e işi bitirmesi için gereken her şeyi gönderiyorum. Dediğimi yapmazsanız tek bir Hamas üyesi bile güvende olmayacak." ifadelerini kullandı.

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        Hamas liderlerine çağrıda bulunan Trump, "Bu sizin son uyarınız. Hala şansınız varken Gazze'yi terk etmenin tam zamanıdır." değerlendirmesinde bulundu.

        Gazze halkına da seslenen Trump, esirleri serbest bırakmalarını isteyerek, aksi halde bunun bedelini canlarıyla ödeyeceklerini kaydetti.

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