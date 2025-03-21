Trump'tan 6. nesil savaş uçağı açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, savunma sanayii tarihi açısından önemli bir açıklamada bulundu.

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Dünyanın ilk 6. nesil savaş uçağının deneme aşamasında olduğunu duyuran Trump, uçağın isminin F-47 olduğunu belirtirken, söz konusu uçağın 5 senedir gizli bir şekilde uçuş denemeleri yaptığını dile getirdi.

Trump, şimdiye kadar üretilmiş en gelişmiş uçak olacağını belirttiği F-47'nin ABD merkezli havacılık şirketi Boeing tarafından üretileceğini de duyurdu.

Trump hava üstünlüğüne odaklanacak olan uçağın yetenek açısından daha düşük versiyonlarının ABD müttefiklerine satılabileceğini duyurdu.

Oval Ofis'te uçağın tanıtımı için Donald Trump'a eşlik eden ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, uçağın küresel çapta öneme sahip olduğunu belirtirken, gelecek nesiller için bir hediye olduğunu ifade etti.

"UKRAYNA'DA ATEŞKESE ULAŞACAĞIZ"

Trump diğer yandan çok yakında Ukrayna'da tam ateşkese ulaşılacağını dile getirirken, gazetecilerin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmaya devam ettiğini hatırlatması üzerine "Onlar birbirleriyle savaşıyorlar." dedi.

Trump, gazetecinin sorusunda geçen Rusya'ya yaptırım olasılığına ise değinmedi.

"ÇİN'LE SAVAŞMAK İSTEMİYORUZ AMA OLURSA HAZIRIZ"

Trump, New York Times'da çıkan ve Elon Musk'ın ABD Savunma Bakanlığı tarafından Çin ile olası bir savaşa dair bilgilendirileceğine ilişkin haberi yalanlamıştı.

Trump son yaptığı açıklamada "Çin'le savaşmak istemiyoruz ama olursa hazırız." dedi.

Trump, New York Times'ın haberlerinin doğru olmadığını ve gazetenin halkın düşmanı olduğunu belirtti.

Trump yanı sıra, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de Çin için bir savaş planı olmadığını teyit etti.

.@SecDef on the new F-47: "This is a big day for our warfighters. This is a big day for our country, a big day in the world ... America is going to have generations in the future of air dominance because of this sixth-generation fighter." pic.twitter.com/fe3V9oFaWO — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 21, 2025

*Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir

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