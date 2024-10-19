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        Haberler Dünya Amerika Trump: Sinvar'ın ölümü barışı kolaylaştıracak | Dış Haberler

        Trump: Sinvar'ın ölümü barışı kolaylaştıracak

        ABD'de Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın ölümünün, Gazze'de "barışı kolaylaştıracağını" düşündüğünü söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 03:04 Güncelleme: 19.10.2024 - 03:06
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        Trump: Sinvar'ın ölümü barışı kolaylaştıracak
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        Trump, seçim kampanyası için bulunduğu Michigan'da ilk kez, İsrail saldırısında hayatını kaybeden Sinvar hakkında konuştu.

        "Hamas liderinin öldürülmesinin ardından barışın daha kolay olup olmayacağı" sorusuna Trump, "Daha kolaylaştıracağını düşünüyorum." yanıtını verdi.

        AA'nın haberine göre; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için "İyi iş çıkarıyor." ifadesini kullanan Trump, ABD Başkanı Joe Biden'ı da Netanyahu ile İsrail ordusunu "geri tutmaya çalışmakla" eleştirdi.

        Biden'ın bunun tam aksini yapması gerektiğini savunan Trump, yakında Netanyahu'yu arayıp görüşmek istediğini de söyledi.

        *Haberin fotoğrafı AP tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #Donald Trump
        #ABD
        #Yasin Sinvar
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