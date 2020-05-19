ABD Başkanı Donald Trump'ın son zamanlarda selefi Barack Obama ile girdiği polemikten dolayı, her başkanın selefinin portresinin Beyaz Saray'ın duvarına asılması töreninin ertelenebileceği konuşuluyor.
Trump'ın, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Micheal Flyyn hakkındaki dava dosyasının düşürülmesinin ardından, Obama'yı kendisine kumpas kurmakla suçlaması iki lider arasında polemiğe neden oldu.
Bu polemiğin yaşandığı ortamda, Trump'ın, ABD'de her başkanın selefi için düzenlediği "Portre Asma Törenine" katılmayabileceği iddia edildi.
Diğer taraftan, eski başkan Barack Obama'nın da Trump başkanlık koltuğunda oturduğu sürece hazırlattığı portresinin asılma törenini ertelemek istediği ileri sürüldü.
Amerikan medyasında yer alan haberlerde, 2020 seçimlerinde Trump'ın ikinci kez seçilmesi durumunda Obama'nın, portesinin asılması törenini 2024 sonrasına bırakabileceğini ifade ettiği öne sürülüyor.
Bu tören düzenlenmediği takdirde, Ronald Reagan döneminde ertelenen Jimmy Carter "Portre Asma" töreninden sonra iptal edilen ilk tören olacak.
Obama dönemindeki bazı üst düzey yetkililerin, 8 Kasım 2016-31 Ocak 2017'de Flynn'ın Amerikan istihbarat belgelerinde kimliğinin "açık edilmesi" talebinde bulunduğu ortaya çıkmıştı.
Trump da bunu 1972-1974 yıllarında Başkan Richard Nixon yönetimini içeren ve Nixon'ın başkanlığının sona ermesiyle sonuçlan Water Gate skandalına benzeterek "Obama Gate" diye nitelemişti.
Obama ise bir lisede yaptığı açıklamada, isim vermeden Trump'a "çocuk" diye hitap etmişti.
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