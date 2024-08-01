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        Haberler Dünya Trump, muhtemel rakibi Harris'in "Hint kökenli olduğu halde siyahi olarak bilinmek istediğini" söyledi | Dış Haberler

        Trump, muhtemel rakibi Harris'in "Hint kökenli olduğu halde siyahi olarak bilinmek istediğini" söyledi

        Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Başkan Adayı Donald Trump, Dmuhtemel rakibi ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris hakkında "Yani bilmiyorum, o Hintli mi, yoksa siyahi mi?" dedi. Trump'ın Harris'in etnik kimliğini sorgulamasına Beyaz Saray'dan tepki geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 00:48 Güncelleme: 01.08.2024 - 00:48
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        'O Hintli mi yoksa siyahi mi?"
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        ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Partinin adayı olan Donald Trump, muhtemel rakibi ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in "Hint kökenli olduğu halde siyahi olarak bilinmek istediğini" ifade etti.

        Trump, Ulusal Siyahi Gazeteciler Birliğinin Chicago kentinde yapılan kongresinde konuştu.

        2024 başkanlık seçimlerindeki muhtemel rakibi Demokrat Harris'in etnik kökeni konusunda değerlendirmede bulunan Trump, "O her zaman Hint kökenliydi ve sadece Hint mirasını teşvik ediyordu. Birkaç yıl önce siyahi olana kadar siyahi olduğunu bilmiyordum ve şimdi siyahi olarak bilinmek istiyor." dedi.

        Trump, "Onu, doğrudan pek fazla değil ama uzun zamandır dolaylı olarak tanıyorum." diye konuştu.

        Harris'in "tesadüfen siyahi olduğunu" söyleyen Trump, "Yani bilmiyorum, o Hintli mi, yoksa siyahi mi?" ifadesini kullandı.

        Trump'ın Harris'in etnik kimliğini sorgulamasına Beyaz Saray'dan tepki geldi.

        Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında, Trump'ın söz konusu açıklamalarını "iğrenç ve aşağılayıcı" bulduğunu belirtti.​​​​​​​

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #trump
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