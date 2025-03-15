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        Haberler Dünya Trump, MSNBC ve CNN'i "yasa dışı" ve "yozlaşmış" olarak tanımladı | Dış Haberler

        Trump, MSNBC ve CNN'i "yasa dışı" ve "yozlaşmış" olarak tanımladı

        ABD Başkanı Donald Trump, medya kuruluşları CNN ve MSNBC'i kendisiyle ilgili haberlerinde "yasa dışı" ve "yozlaşmış" olmakla suçladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 12:48 Güncelleme: 15.03.2025 - 12:48
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        Trump: MSNBC ve CNN "yasa dışı"
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        Trump, ABD Adalet Bakanlığı'nda yaptığı bir konuşmada, "Hakkımda tam anlamıyla yüzde 97,6 oranında kötü haber yapan CNN ve MSNBC'nin Demokrat Parti'nin siyasi kolları olduğuna inanıyorum." dedi.

        Bu medya kuruluşlarının, "yozlaşmış" ve "yasa dışı" olduğunu düşündüğünü aktaran Trump, olumsuz medya haberlerinin siyasi sonuçlardan bağımsız olarak devam ettiğini söyledi.

        Trump, "Ne kadar büyük bir zafer kazandığımın hiçbir önemi yok. Tarihin en büyük zaferini kazanabilirim. Diğer tarafın ne tür bir başarısızlığa sahip olduğu hiç fark etmez." diye ekledi.

        Trump'ın MSNBC'ye yönelik ifadeleri

        Trump, 22 Şubat'ta Truth Social sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "MSDNC olarak bilinen MSNBC, demokrasimiz için bir tehdit. Bir sürü yalan ve çarpıtma. Başında kötü insanlar mevcut." ifadesini kullanmıştı.

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        #trump
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