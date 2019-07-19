İran Devrim Muhafızları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı'nda düşürdüklerini söylediği insansız hava aracının (İHA) görüntüsünü yayınladı.

Devrim Muhafızları yayınladığı bildiride, İran’a ait bir İHA’nın ABD tarafından düşürüldüğüne ilişkin açıklamanın doğru olmadığını belirterek, söz konusu İHA’nın görevini tamamladıktan sonra başarılı bir şekilde üsse geri dönüş yaptığını duyurmuştu. Devrim Muhafızları, ABD Başkanı Trump’ın Hürmüz Boğazı'nda düşürdüklerini açıkladığı İHA’nın görüntülerini yayınlayarak, insansız hava aracının ABD’ye ait USS Boxser gemisinden görüntü aldığını ve başarılı bir şekilde üsse geri dönüş yaptığını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Abbas Arakçi ve Genelkurmay Sözcüsü Ebulfazl Şikarçi, ABD’nin Hürmüz Boğazı'nda İran’a ait İHA’yı düşürdük şeklindeki açıklamalarını yalanlamış ve İHA’nın başarılı bir şekilde üsse geri dönüş yaptığını açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda düşürdüğünü iddia ettiği İran'a ait İnsansız Hava Aracının (İHA) ABD savaş gemisinden çektiği görüntüleri paylaşarak, söz konusu İHA'nın düşürülmediğini aksine görevini tamamlayarak üssüne geri döndüğünü açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'a ait insansız hava aracını (İHA) düşürdükleri konusunda emin olduklarını bildirdi.

TRUMP: EMİNİZ

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ait insansız hava aracını (İHA) düşürdükleri konusunda emin olduklarını bildirdi.

AA'nın haberine göre Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte basın mensuplarına gündemi değerlendiren ABD Başkanı Trump, İran konusunda da açıklamalarda bulundu.

İran'la savaşa girme gibi bir endişesinin olup olmadığı sorusuna Trump, "Hayır hiç de değil. Dünyadaki en büyük savaş gemilerine ve ekipmanlarına sahibiz. Bunları kullanmak istemiyoruz. Kendi iyilikleri için umarım aptalca bir şey yapmazlar. Eğer yaparlarsa daha önce kimsenin ödemediği bir bedeli öderler." yanıtını verdi.

Trump, İran'a ait insansız hava aracını ABD'nin düşürüp düşürmediğiyle ilgili bir soru üzerine ise "Hiç şüphe yok. Biz düşürdük." yorumunda bulundu.

Donald Trump'ın, aynı soruyu yönelttiği ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da "O İHA'yı biz düşürdük, bundan kuşkumuz yok." ifadesini kullandı.

Trump, dün, Hürmüz Boğazı'nda, ABD Deniz Kuvvetlerine ait USS Boxer amfibik saldırı gemisi ve mürettebatının güvenliğini tehdit eden insansız hava aracını düşürdüklerini söylemişti. ABD Başkanı Trump, İran'a ait aracı, birkaç kez uyarılmasına rağmen gemiye 900 metre kadar yaklaşması nedeniyle ''savunma amaçlı'' düşürdüklerini kaydetmişti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise New York'ta, Trump'ın söz konusu açıklamasını soran gazetecilere, olayın incelendiğini belirterek, "Bizim bugün insansız hava aracı kaybettiğimiz yönünde bir bilgi yok." değerlendirmesinde bulunmuştu.

TRUMP: SAVUNMA AMAÇLI

Beyaz Saray'da dün açıklama yapan Trump, Hürmüz Boğazı'nda ABD Deniz Kuvvetlerine ait USS Boxer amfibik saldırı gemisi ve mürettebatının güvenliğini tehdit eden insansız hava aracını düşürdüklerini söylemişti. Trump, İran'a ait aracı birkaç kez uyarılmasına rağmen gemiye 900 metre kadar yaklaşması nedeniyle ''savunma amaçlı'' düşürdüklerini kaydetmişti.

ABD Başkanı Trump twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Donanması'nda saldırı gemisi olan USSBoxer ile ilgili, Hürmüz Boğazı'nda bugün gerçekleşen bir olayı herkese göstermek istiyorum. İranlı bir drona karşı savunma eylemi yapmıştır." demişti.