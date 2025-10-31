Habertürk
        Trump'ın yenilenen banyosu paylaşıldı | Dış Haberler

        Donald Trump yenilenen banyosunu paylaştı

        ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da bulunan Lincoln banyosunun yenilenmiş hâlini paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 21:59 Güncelleme: 31.10.2025 - 23:42
        Trump yenilenen banyosunu paylaştı
        Amerikan kamuoyunun gündemini hükümetin 1 aydır kapalı olması konusu meşgul ederken, Başkan Donald Trump'ın "Beyaz Saray'da yenilenen banyo"ya ilişkin paylaşımı kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

        ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından, Beyaz Saray'da bulunan Lincoln banyosunun tamamen yenilendiği görselleri paylaştı.

        Trump, banyonun parlak cilalı mermer ile tamamen yenilenerek yeni bir yüze kavuştuğunu belirtti.

        1 aydır hükümetin kapalı olması nedeniyle yüzbinlerce federal çalışanın işe gitmediği ve milyonlarca düşük gelirli ailenin sosyal yardımları alamadığı bir dönemde Trump'ın yaptığı paylaşım, sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

        Trump'a destek veren bazı kullanıcılar, banyonun yeni halinin ABD Başkanı'na yakışır olduğunu ifade ederken, çoğu kullanıcı ise Trump'ın paylaşımının yanlış zamanda yapıldığını savundu.

        Birçok kullanıcı, halen hükümetin kapalı olması nedeniyle federal çalışanların ve federal yönetimden aldıkları yardımlarla geçinen milyonlarca düşük gelirli insanın mağdur olduğunu ve Trump'ın bu konuya odaklanması gerektiği görüşünü dile getirdi.

        Kısa süre önce, ABD Başkanı Trump'ın talimatıyla Beyaz Saray'da 90 bin metrekarelik yeni balo salonunun inşaatına başlanmıştı. Trump, Beyaz Saray'ın bu tür bir salona ihtiyacı olduğunu savunurken, Demokratlar ise bunun Trump'ın "gereksiz" bir harcaması olduğunu ileri sürmüştü.

