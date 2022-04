Trump'ın sağlığı aday olmasına engel mi?

HABERTURK.COM

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 seçimlerinde adaylığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, 2024 başkanlık seçimlerinde onu yenebilecek tek şeyin sağlığı olduğunu söyledi.

75 yaşındaki Trump, Beyaz Saray'da ikinci kez aday olmayı planladığına dair birçok ipucu verdi, ancak hiçbir zaman net olarak açıklamadı.

Trump Washington Post'a açıklamasında "Her zaman sağlığı konuşmak zorundasınız. Kendinizi iyi hissedersiniz ancak ertesi gün doktordan 'yarın beni tekrar bir ziyaret et' mesajı alabilirsiniz. Doktorlar 'tekrar' sözünü kullanıyorsa bu iyi bir şey değil. Adaylığım hakkında konuşmak istemiyorum ancak insanlar kararımı öğrenince bence sevinecekler. Çünkü şu an ortam biraz sıkıcı" dedi.

Trump'ın bu açıklaması normal şartlarda adaylığı planladığını ancak sağlığının kesin kararını etkileyeceği olarak yorumlandı. Danışmanları da sağlığının nihai kararını etkileyeceğini doğruladı.