23 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs (Kovid-19) tedavisi için "çığır açıcı" olarak nitelendirdiği ve Beyaz Saray'daki uzmanlar arasında görüş ayrılığına neden olan sıtma ilacı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. ABD'de yapılan bilimsel bir çalışmada, ABD Başkanı Trump'ın daha önce iddia ettiği sıtma ilacı türü "hidroksiklorokinin" hastalıkla mücadelede yardımco olmadığı ortaya çıktı.
"HİDROKSİKLOROKİN VERİLENLERDEN YAKLAŞIK YÜZDE 28´İ ÖLDÜ"
Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH) ve Virginia Üniversitesi´nden ödeneklerle yapılan çalışma, araştırmacılar için online olarak yayımlandı. Koronavirüs taşıdığı doğrulanan 368 erkek gazinin tıbbi geçmişi çalışmanın bir parçası olarak analiz edildi.
"TRUMP'IN ÖNERDİĞİ İLAÇ ORGANLARA ZARAR VERİYOR"
Bu kişilerin, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ya da Gaziler Sağlık İdaresi (VHA) tıp merkezlerinden 11 Nisan´a kadar taburcu edildiği belirtildi. Hidroksiklorokinin, solunum cihazı ihtiyacında hiçbir fark yaratmadığı ifade edilirken; hidroksiklorokin ve normal tedavi verilenlerden yaklaşık yüzde 28´inin hayatını kaybettiği açıklandı. Buna karşın, rutin tedavi alanların yüzde 11´inin hayatını kaybettiği belirtildi. Araştırmacıların yan etkileri izlemediği, ancak hidroksiklorokinin diğer organlara zarar verebileceğine dair ipuçları olduğuna dikkat çektiği ifade edildi.
"BREZİLYA´DAKİ ÇALIŞMANIN BİR KISMINI DURDURDU"
Bu ayın başlarında, test edilen iki dozun daha yükseği verilen kişilerin dörtte birinin kalp ritim problemleri geliştirmesi üzerine Brezilya´daki bilim insanlarının Hidroksiklorokine benzer eski bir ilaç olan `klorokin´i test eden çalışmanın bir kısmını durdurdukları belirtildi.
TRUMP'IN TAVİSYE ETTİĞİ İLAÇ BEYAZ SARAY'I İKİ BÖLDÜ
Öte yandan, Trump'ın Kovid-19 tedavisi için önerdiği sıtma ilacı Beyaz Saray uzmanlarını ikiye bölmüştü. Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün önemli üyelerinden Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Doktor Anthony Fauci ile Trump arasında söz konusu sıtma ilacı ile ilgili tartışma yaşandığın ifade edilmişti.
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