Trump'ın Fed Başkanı adayı Kevin Warsh mı?

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD Başkanı Donald Trump döneminde göreve gelse de ikili son dönemde Fed politikaları nedeniyle sıklıkla geriliyor. Konu ise çoğunlukla Fed'in faiz oranlarını düşürmemesiyle ilgili...

ABD Başkanı son olarak dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz oranlarını 7'nci kez düşürürken Powell'ın bu konuda 'çok geç kaldığına' işaret ederken, Fed Başkanı'nı "her zaman çok geç davranmak ve hatalı olmakla" suçladı. Ardından ise Powell için "Eğer görevden ayrılmasını istersem ayrılır. İşini yaptığını sanmıyorum. Her zaman çok geç kalıyor, biraz yavaş ve ondan memnun değilim. Eğer gitmesini istersem, inanın bana hemen gider" dedi.

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Trump'ın bu sözleri anayasal tartışmalar ile birlikte Beyaz Saray'da da farklı yorumları beraberinde getirdi.

"ADAY KEVIN WARSH MI?"

Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Trump aylardır Fed Başkanı Powell'ı görevden almayı özel olarak görüşüyor. Ancak gelecek yıl sona erecek görev süresinden önce onu görevden almaya çalışıp çalışmayacağına dair nihai bir karar vermedi.

Kaynaklar ise, Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde yaptığı toplantılarda, 2006-2011 yılları arasında FED’in Yönetim Kurulu'nda görev yapan Kevin Warsh ile görüşüp Powell'ın yerine onu düşündüğünü belirtti. Ancak Warsh, Powell'ın kovulmasına karşı gelerek bir Fed başkanının görev süresinin herhangi bir müdahale olmadan tamamlamasına izin verilmesi gerektiğini savundu. Ancak Trump Mart ayına kadar konuya ilişkin görüşmelerini sürdürdü. Warsh, 2018'de de Fed Başkanlığı için gündeme gelen isimlerden biriydi ancak Trump sonrasında tercihini Jerome Powell'dan yana kullanmıştı. KEVIN WARSH KİMDİR? 13 Nisan 1970 doğumlu finansçı ve hukukçu Kevin Warsh, George W. Bush döneminde Ekonomik Politikalar Özel Asistanı ve Beyaz Saray Ulusal Ekonomik Konseyi'nin İcra Sekreteri olarak görev yaptı. Sonrasında Eski ABD Başkanı George W. Bush tarafından da Fed'in Yönetim Kurulu'na atandı. Fed'deki görevi sırasında, 2008 mali krizinin yönetilmesinde merkezi bir rol oynadı ve Wall Street ile Fed arasında ana irtibat noktası olarak hizmet etti. Warsh, Fed'den ayrıldığından bu yana ekonomide pek çok kuruma danışmanlık yaptı. Warsh şu anda Stanford Üniversitesi Hoover Enstitüsü'nde Seçkin Misafir Araştırmacı olarak görev yapıyor ve Stanford İşletme Fakültesi'nde dersler veriyor. Warsh ayrıca Kongre Bütçe Ofisi'nin Ekonomi Danışmanları Paneli'nde de görev yapıyor.

Warsh, kripto dünyasında da sıklıkla adı geçen bir isim. Warsh 2018 yılında stablecoin projesi Basis'e ve kripto endeks fon yöneticisi Bitwise'a erken dönem yatırım yaptı. Ancak kripto paralara olan yaklaşımı her zaman temkinli oldu. Warsh 2022'de Wall Street Journal için yazdığı bir köşe yazısında ise ABD'nin Çin'in dijital yuanına karşı koymak için bir merkez bankası dijital para birimi (CBDC) geliştirmesi gerektiğini söyledi. Bu da kripto para dünyasında farklı yorumlara sebep oldu. POWELL'IN DÖNEMİ BİTMEDEN ALINMASINA KARŞI Kaynaklara göre Warsh, Trump ile yaptığı görüşmelerde, Powell'ın görev süresinin tamamlanmasının önemini ABD Başkanı'na sıklıkla vurguladı. Warsh görüşmede, erken bir görevden almanın ülke açısından ciddi yasal ve ekonomik risklerine de dikkat çekti. Warsh açıklamalarıyla Trump'a şimdi gelmeyeceğini açıkça belli etse de, geçtiğimiz yıl Warsh ile görüşen birkaç kişi Warsh'ın Powell'ın görev süresi sona erdiğinde Fed görevinin kendisine neredeyse doğrudan teklif edildiği izlenimini verdiğini söyledi. Warsh'ın kaynaklara aktardığına göre Başkan Trump bu süreçte kendisinden başka bir kişiyi düşünmediğini açıkça ima etti.

Konuya yönelik Beyaz Saray ve Warsh tarafından açıklama gelmezken, Powell'a ilişkin başkanın bundan sonraki adımları yerine Warsh'ın gelip gelmeyeceği şimdilik belirsizliğini koruyor. * Haberin görseli Associated Press ve Reuters'tan servis edilmiştir.