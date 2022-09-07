"Trump'ın evinde nükleer silah belgeleri bulundu" iddiası

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The Washington Post, ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI), eski Başkan Donald Trump'ın Florida'daki evine düzenlenen baskında nükleer silahlara ilişkin belgelerin bulunduğunu iddia etti. 9 Ağustos günü FBI, Trump'ın Beyaz Saray'daki görevi sırasında Florida'daki ikametgahına gizli kayıtları alıp almadığına ilişkin yürütülen soruşturma sonucu evine baskın düzenlemişti. Washington Post, Trump'ın evinde yapılan aramalarda başka bir ülkenin nükleer silah bilgilerine ilişkin belgelerin ortaya çıktığını yazdı.

Washington Post'a konuşan kaynaklar, bulunan belgelerin başka bir devletin nükleer savunmasına ilişkin olduğunu belirtirken, hangi ülkeye ait olduğuna ilişkin bilgi vermedi.

Haberde, "Ele geçilen bazı belgeler o kadar yakından korunan çok gizli ABD operasyonunu detaylandırıyor ki birçok üst düzey ulusal güvenlik yetkilisinin bile bu kağıdın üzerindekilerden haberi yok" denildi. Reuters'ın haberine göre, FBI sözcüsü rapora ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

TRUMP'IN EVİNE YAPILAN BASKIN Trump'ın Florida’da bulunan Mar-a-Lago malikanesi, 8 Ağustos sabahı FBI ajanlarınca düzenlenen baskınla aranmıştı. Trump, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu, milletimiz için karanlık bir zamandır. Daha önce hiçbir ABD başkanının başına böyle bir şey gelmedi." ifadesiyle baskına tepki göstermişti. Yaklaşık 40 FBI ajanının 9 saatten fazla süren aramasında Trump’ın özel kasasına girildiği kaydedilmiş, Mar-a-Lago’dan 10'dan fazla kutu kanıt toplandığı haberlere yansımıştı. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.