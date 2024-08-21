Trump'ın destekçisi Elon Musk'tan "Bakanlığa hazırım" paylaşımı

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ABD Başkan adayı Donald Trump'ın en büyük destekçilerinden olan milyarder Elon Musk, Donald Trump'ın "Bakan ya da danışman yapabilirim" açıklamasının ardından Twitter (X) hesabından bir paylaşım yaptı.

I am willing to serve pic.twitter.com/BJhGbcA2e0 — Elon Musk (@elonmusk) August 20, 2024

Kendini "Hükümet Verimliliği Bakanı" olarak gösteren Elon Musk, "Hizmet etmeye hazırım" yazan bir paylaşım yaptı.

"Bakanlığın" kısa adı olan D.O.G.E.'yi de paylaşımında öne çıkaran Musk, çok kez reklamını yaptığı popüler bir kripto para birimi olan Dogecoin'e de bir gönderme yaptı.

Musk, geçtiğimiz hafta sosyal Twitter üzerinden Donald Trump ile bir canlı yayın gerçekleştirmiş ve “ülkenin iyiliği için seçimleri Trump’ın kazanması gerektiğini" söylemişti.

Yayın sırasında Musk, Trump'a hükümetin etkin çalışmasına ilişkin bir başkanlık komisyonu kurulmasını ve bu komisyonun başına da kendisinin atanması teklifinde bulunmuştu. Trump, bu teklife "Bunu yapmayı çok isterim" diye cevap vermişti. Elon Musk, 2016’daki seçimlerde Hillary Clinton, 2020’deki seçimlerde de Joe Biden’ı desteklemişti.