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        Haberler Dünya Amerika Trump'ın danışmanı Bannon tahliye edildi | Dış Haberler

        Eski ABD Başkanı Trump'ın danışmanı Bannon tahliye edildi

        Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon, "Kongreyi tahkir" gerekçesiyle cezaevinde 4 ay geçirdikten sonra tahliye edildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 30.10.2024 - 02:25 Güncelleme: 30.10.2024 - 02:25
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        Trump'ın danışmanı Bannon tahliye edildi
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        ABD Cezaevleri Genel Müdürlüğü sözcülerinden Benjamin O'Cone, 70 yaşındaki Bannon hakkında BBC'ye açıklama yaptı.

        Bannon'un 4 aydır Connecticut eyaletindeki cezaevinde kaldığını aktaran O'Cone, Trump'ın eski danışmanının tahliye edildiğini duyurdu.

        6 Ocak 2021'de ABD Kongresine yapılan baskını araştıran Kongre paneline ifade vermeyi reddettiği için "Kongreyi tahkir" gerekçesiyle mahkum edilen Bannon, tahliyesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

        AA'nın haberine göre; Bannon, basın toplantısında, "(ABD Adalet Bakanı) Merrick Garland, (Başkan Yardımcısı) Kamala Harris ve (eski Temsilciler Meclisi Başkanı) Nancy Pelosi rejiminin siyasi tutsağı olmaktan nihayet kurtuldum." diye konuştu.

        Ayrıca, 2022'de New York eyaletinde ayrı bir davada "kara para aklama, dolandırıcılık ve komplo" ile suçlanan Bannon, hakkındaki suçlamaları reddediyor.

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        #Son dakika haberler
        #Donald Trump
        #ABD
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