Trump ile Zelenskiy baş başa görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Vatikan'da gerçekleştirdikleri görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda tam ve koşulsuz ateşkes hakkında konuştuklarını bildirdi.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un Vatikan'daki cenaze töreni öncesi Trump ile bir araya geldiğini hatırlattı.

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Trump ile "iyi toplantı" yaptıklarını belirten Zelenskiy, görüşme sırasında birçok konuyu ele aldıklarını ifade etti.

Zelenskiy, tam ve koşulsuz ateşkesin sağlanması ve savaşın tekrarlanmasını önleyecek güvenilir ve kalıcı bir barış hakkında konuştuklarını aktararak, "Ortak sonuçlar elde edersek tarihi olma potansiyeli olan oldukça sembolik bir toplantı (olur)." değerlendirmesinde bulundu.

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Söylenenlerden bir netice çıkmasını umuyoruz." ifadesini kullandı.

TRUMP ZELENSKİY'E MADEN ANLAŞMASINI İMZALAMASINI SÖYLEMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın nadir toprak elementleri anlaşmasını henüz imzalamamasından şikayet etti.

Paylaşımında Trump, "Ukrayna, ABD ile imzalanan çok önemli nadir toprak elementleri anlaşmasına ilişkin nihai belgeleri henüz imzalamadı. En az üç hafta gecikti. Umarım bu anlaşma hemen imzalanır." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca Rusya ile Ukrayna arasındaki barış sürecinin şu ana dek sorunsuz ilerlediğini ve bu konuda çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Donald Trump ile Volodimir Zelenskiy, Beyaz Saray'da dünya siyaset tarihine geçecek bir tartışma yaşamıştı. İki lider arasındaki buzlar daha sonra erise de Ukrayna-ABD ilişkileri derinden etkilendi. Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın gelişimi Haberi Görüntüle