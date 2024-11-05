Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Amerika Trump ile Harris, seçim kampanyalarında son günü salıncak eyaletlerde geçirdi | Dış Haberler

        Trump ile Harris, seçim kampanyalarında son günü salıncak eyaletlerde geçirdi

        ABD'de başkanlık yarışının son gününü seçimlerin kaderini belirleyecek salıncak eyaletlerde geçiren Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Demokrat aday Kamala Harris, kararsız seçmenleri ikna etmek için son kozlarını oynadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 06:52 Güncelleme: 05.11.2024 - 06:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seçim kampanyalarında son günü salıncak eyaletlerde geçirdiler
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD'de 5 Kasım Salı günü yapılacak 60. başkanlık seçimleri için nefesler tutulurken, Trump ile Harris seçim kampanyalarının son gününü yoğun geçirdi.

        Demokrat Harris, seçimin en kritik eyaletlerinden Pennsylvania'da 5 ayrı seçim mitingi düzenlerken, Trump ise aynı gün içinde hem Pennsylvania'da, hem North Carolina'da hem de Michigan'daki seçim etkinliklerine katıldı.

        Her iki aday için de olmazsa olmaz eyaletlerin başında gelen Pennsylvania'da son günlerde art arda çeşitli bölgelerde mitingler düzenleyen iki rakip, bu eyaletin 19 delegesini mutlak olarak kazanmak istiyor.

        REKLAM

        538 delegenin bulunduğu seçim sisteminde 270 delegeye ulaşan adayın yarışı kazanacağı ABD başkanlık seçimlerinde 7 çekişmeli eyalet, yarışın kaderini belirleyecek.

        Bu seçimlerde salıncak eyaletler durumunda olan Pennsylvania, Georgia, Arizona, Nevada, North Carolina, Michigan ve Wisconsin, ülkenin bir sonraki başkanının kim olacağının belirlenmesinde en büyük rolü oynayacak.

        Öte yandan ABD medyasına yansıyan haberlere göre Harris, seçim gecesi sonuçları Washington DC'de bulunan Howard Üniversitesi kampüsünde takip edecek; Trump ise Florida'da West Palm Beach'te seçim gecesini geçirecek.

        *Haberin fotoğrafları Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #ABD
        #Donald Trump
        #Kamala Harris
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tahmin edilmesi en zor seçim: Harris mi Trump mı?
        Tahmin edilmesi en zor seçim: Harris mi Trump mı?
        Kaza yapıp kaçarken çarptığı kız çocuğunu hayattan kopardı
        Kaza yapıp kaçarken çarptığı kız çocuğunu hayattan kopardı
        Esenyurt'ta ahır yangını: Çok sayıda büyükbaş öldü
        Esenyurt'ta ahır yangını: Çok sayıda büyükbaş öldü
        İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi
        İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi
        Mourinho astronomik teklifi reddetmiş!
        Mourinho astronomik teklifi reddetmiş!
        Özel: Halkın iradesiyle inatlaşılmaz
        Özel: Halkın iradesiyle inatlaşılmaz
        İşçi minibüsleri çarpıştı: 21 yaralı
        İşçi minibüsleri çarpıştı: 21 yaralı
        Harç ve cezalara zam oranı belli oldu
        Harç ve cezalara zam oranı belli oldu
        "Yaşayan bir efsaneydi"
        "Yaşayan bir efsaneydi"
        Yapay zekalı MR'lar geldi! İki kat daha fazla hastaya bakılacak
        Yapay zekalı MR'lar geldi! İki kat daha fazla hastaya bakılacak
        Flaş transfer iddiası: Rekorla gidecek
        Flaş transfer iddiası: Rekorla gidecek
        Sel felaketinin ardından siyasi tartışmalar başladı
        Sel felaketinin ardından siyasi tartışmalar başladı
        Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı
        Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı
        UEFA'dan Beşiktaş maçı için skandal karar!
        UEFA'dan Beşiktaş maçı için skandal karar!
        ABD'den eski vekilin vize başvurusuna ret
        ABD'den eski vekilin vize başvurusuna ret
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        İranlı kadın öğrenciden protesto
        İranlı kadın öğrenciden protesto
        Dünyanın en büyük kitapçısı: TikTok
        Dünyanın en büyük kitapçısı: TikTok
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        Habertürk Anasayfa