Trump Facebook'a dönüyor mu?

Financial Times'ın bildirdiğine göre, Facebook'un ana şirketi Meta, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Facebook ve Instagram'a geri dönmesine izin verip vermeyeceğini açıklamaya hazırlanıyor.

Sosyal medya devi daha önce 7 Ocak'a kadar eski cumhurbaşkanının geri dönmesine izin verip vermeyeceğine karar vereceğini söylemişti. Ancak, bu kararın ocak ayının ilerleyen günlerinde açıklanması bekleniyor.

ÖZEL ÇALIŞMA GRUBU KURULDU

Firmaya yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre bu dönüşe izin vermek için Meta'nın, konuyu daha geniş kapsamlı ele alarak odaklanmak için bir çalışma grubu kurduğu belirtiliyor. Grubun kamu politikası ve iletişim ekiplerinin yanı sıra içerik politikası ekibinden de personel içerdiği de vurgulanıyor.

MUSK YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

Gelişme, Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın, geçen yıl Kasım ayında kullanıcıları yokladıktan sonra sosyal medya platformunda Trump'a yönelik kalıcı bir yasağı iptal etmesinin ardından yaşandı.

TRUMP: TWİTTER’A DÖNMEYECEĞİM

Eski başkan, Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonu'nun yıllık liderlik toplantısında bir panelde Twitter'a dönmeyi planlayıp planlamadığı sorulduğunda video aracılığıyla "Bunun için herhangi bir neden görmüyorum" demişti.

NEDEN ENGELLENMİŞTİ

Trump, 2020 seçim yenilgisinden bu yana ABD oylamasının bütünlüğüne yönelik acımasız saldırılar düzenledi ve kasım ayında, 2024 yılındaki seçimlerde potansiyel cumhuriyetçi rakiplerini geride bırakarak başkanlığı yeniden kazanmak için bir kampanya başlatmıştı.

Geçtiğimiz seçimleri kaybetmesinin ardından sosyal medya hesaplarından kışkırtıcı mesajlar yayınlayarak, ABD başkenti Washington’ı basmaya teşvik ettikten sonra Twitter ve Facebook Başkan Donald Trump'a bu zamana kadar görülmüş en sert tepkiyi vermişti. Her iki şirket de Başkan'ın platformlarında yayın yapmasını süresiz olarak askıya aldı ve yayınlarından birkaçını kaldırdı. Ancak daha sonrasında onu kalıcı olarak yasaklamaktan vazgeçmişti.