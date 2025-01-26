ABD Başkanı Donald Trump, başkanlığının ilk gününde imzaladığı kararname ile ABD'yi Dünya Sağlık Örgütü'nden çıkartmıştı. Birleşmiş Milletler, ABD'nin örgütten çıkışının 1 seneyi bulacağını söyleyerek kararın hemen uygulanmayacağını açıkladı.

Trump son yaptığı açıklamada ise ABD'nin tekrardan Dünya Sağlık Örgütü'ne katılabileceğini ifade etti.

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Trump açıklamasında ayrıca Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a da değinerek Bin Selman'dan ABD'ye 1 trilyon dolar yatırım yapmasını isteyeceğini belirtti.

*Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir