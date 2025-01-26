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        Haberler Dünya Trump: Dünya Sağlık Örgütüne dönebiliriz | Dış Haberler

        Trump: Dünya Sağlık Örgütü'ne dönebiliriz

        ABD Başkanı Donald Trump, başkanlığının ilk gününde aldığı kararla ABD'yi Dünya Sağlık Örgütünden çıkartmıştı. Trump son açıklamasında ise ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü'ne dönebileceğini söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2025 - 01:06 Güncelleme: 26.01.2025 - 01:08
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        Trump: Dünya Sağlık Örgütü'ne dönebiliriz
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        ABD Başkanı Donald Trump, başkanlığının ilk gününde imzaladığı kararname ile ABD'yi Dünya Sağlık Örgütü'nden çıkartmıştı. Birleşmiş Milletler, ABD'nin örgütten çıkışının 1 seneyi bulacağını söyleyerek kararın hemen uygulanmayacağını açıkladı.

        Trump son yaptığı açıklamada ise ABD'nin tekrardan Dünya Sağlık Örgütü'ne katılabileceğini ifade etti.

        Trump açıklamasında ayrıca Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a da değinerek Bin Selman'dan ABD'ye 1 trilyon dolar yatırım yapmasını isteyeceğini belirtti.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir

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