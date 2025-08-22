Trump açıkladı: 2026 Dünya Kupası kuraları Kennedy Center'da çekilecek
ABD Başkanı Donald Trump, 2026 FIFA Dünya Kupası kura çekiminin Washington'daki Kennedy Center'da gerçekleştirileceğini duyurdu.
Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında, Dünya Kupası kura çekiminin 5 Aralık'ta başkent Washington'da bulunan Kennedy Center'da olacağını söyledi.
ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.