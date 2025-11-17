Habertürk
        Trump, ABD'nin Venezuela ile bazı görüşmeler içinde olduğunu ima etti | Dış Haberler

        Trump, ABD'nin Venezuela ile bazı görüşmeler içinde olduğunu ima etti

        ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bazı görüşmeler yaptıklarını ima ederek, "Bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz, onlar konuşmak istiyorlar." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 04:58 Güncelleme: 17.11.2025 - 04:58
        Trump, ABD'nin Venezuela ile bazı görüşmeler içinde olduğunu ima etti
        Trump, hafta sonu tatilini geçirdiği Florida'dan Washington'a dönmek için havaalanında uçağa binmeden önce gazetecilerin sorularını cevapladı.

        Venezuela konusunda yeni bir gelişme olup olmadığı sorusuna "Hayır, yok" diyen Trump, "Maduro ile bazı görüşmeler yapıyor olabiliriz ve bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz, onlar konuşmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.

        Trump, Venezuela hakkında Kongre ile "potansiyel seçenekleri" konuşup konuşmadığı üzerine de "Kongre'yi işin içinde tutmak istiyoruz." cevabını verdi.

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu Kongre'yi bilgilendirmek için görevlendirdiğini belirten Trump, "(Kongre'nin) onaylarını almak zorunda değiliz ama bence onları bilgilendirmek iyi bir şey. Tek yapmalarını istemediğim şey, ordu, CIA gibi kurumları riske atabilecek çok önemli ve gizli olan bilgileri sızdırmaları." diye konuştu.

        Trump, Venezuela'nın "hapisane nüfusunun neredeyse tamamını" ABD'ye bıraktığını savunarak, bu bağlamda eski Başkan Joe Biden yönetimini "20-25 milyon insanın ABD'ye akın etmesine izin vermekle" suçladı.

        "New York için her şeyin yolunda gitmesini istiyoruz"

        Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili sorular için ise Trump, bu konuda konuşmak istemediğini belirterek, soruları soran gazetecileri de azarladı.

        Trump, "Berbat bir muhabirsiniz ve sizin gibi sahte haberler yapanlar, Trump yönetiminin muazzam başarısını gölgelemek için bunu sürekli gündeme getiriyorlar." ifadelerini kullandı.

        New York'un ilk Müslüman belediye başkanı seçilen Zohran Mamdani hakkında her hangi bir soru olmamasına rağmen Trump, "New York Belediye Başkanı Washington'a gelip bizimle görüşmek istiyor, bir çözüm yolu bulacağımızı söyleyebilirim. New York için her şeyin yolunda gitmesini istiyoruz." diye konuştu.

        Trump, daha önce Mamdani'nin belediye başkanı seçilmesi halinde New York'a yönelik federal fonları kesme tehdidinde bulunmuştu.

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

