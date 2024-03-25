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        Haberler Dünya Trump'a mahkemeden iyi haber: 454 milyon dolar ödemekten kurtuldu

        Trump'a mahkemeden iyi haber: 454 milyon dolar ödemekten kurtuldu

        Eski ABD Başkanı Trump, dolandırıcılık davasında çarptırıldığı 454 milyon dolarlık cezanın tahsilinin ertelenmesi için yaptığı başvuruyu kazandı. Karara göre Trump'ın 175 milyon dolar ödeme yapması, haciz işlemlerinin ertelenmesi için yeterli olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2024 - 19:55 Güncelleme: 25.03.2024 - 19:55
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        Trump'a mahkemeden iyi haber
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        Donald Trump, kendisi, çocukları ve şirketleri hakkında 'emlak sektöründe yıllarca çok sayıda kişi ve kurumu dolandırdıkları' gerekçesiyle açılan davada çarptırıldığı dev para cezasının tamamını ödemekten kurtuldu.

        Yargıç Arthur Engoron'un kararını Temyiz Mahkemesi'ne götüren Trump, 10 gün içinde 175 milyon dolar ödemesi halinde 454 milyon dolarlık cezanın tahsilini erteleme hakkı kazandı. Bu kararla Trump, para cezası için başlatılacak haciz işlemlerinden de de kurtulmuş oldu.

        Kararın ardından kendi sosyal medya uygulaması Truth Social'dan açıklama yapan Trump, "Temyiz Mahkemesi'nin kararına uyacağım ve parayı tahvil ya da nakit olarak ödeyeceğim" dedi.

        Trump'ın avukatları, 29 Şubat’ta New York Temyiz Mahkemesine cezanın toplam tahsilatının durdurulması için başvuru yapmış, davadaki kararın hükümlerinin fahiş olduğu savunularak toplam 454 milyon ceza tahsilatını durdurmak için 100 milyon dolarlık teminat ödemeye hazır olduklarını belirtmişti.

        Trump dev para cezasında temyize gitti
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        Trump'ın New York Başsavcılığının cezai karar yetkisi ile mal varlıklarına haciz koymasını engellemek için toplam miktarı, bugüne kadar teminat olarak sağlaması gerekiyordu.

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