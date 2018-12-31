2018'de hakkında en çok konuşulan, her hareketiyle olay yaratan ve birçok kez şaşırtan isimlerin başında Donald Trump geliyordu. ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili en sıradışı şeylerden birisi de klasik medyayı devre dışı bırakan sosyal medya kullanımı ve bu yolla yürüttüğü diplomasi oldu. ABD Başkanı'nın bu yaklaşımı birçokları tarafından ciddiyetsiz olarak görülse de, gündem belirleme konusunda etkili olduğu da çarpıcı bir biçimde ortada. Twitter'da 56.5 milyon takipçisi bulunan Trump'ın, 2018'de attığı ve tüm dünyanın gündemine oturan tweetlerini derledik..

Göreve geldiği günden bu yana yaptığı Twitter paylaşımlarıyla gündem belirleyen ve geleneksel medya yerine sosyal medya odaklı bir iletişim politikası izleyen ABD Başkanı Donald Trump, 2018'i de Twitter'da geçirdi.

56.5 milyon takipçisiyle Twitter'ın en çok takip edilen hesaplarından birine sahip olan ABD Başkanı, yıl boyunca iç siyasetten küresel sorunlara kadar birçok konuda tweet attı.

Rex Tillerson'dan Rahip Brunson'a, Kim Jong Un'dan Lebron James'e kadar uzanan geniş bir yelpazeyi tweetlerine konu eden Trump, ABD medyasını da sıklıkla 'yalan haber' yapmakla suçladı.

Trump'ın 2018'de attığı tweetlerde 226 kez 'Demokratlar', 153 kez 'Yalan haber' ve 117 kez de Rusya soruşturmasını tanımlamak için kullandığı 'Cadı Avı' sözleri geçti.

Elinde akıllı telefonuyla ülkesini yöneten ABD Başkanı'nın 2018'de attığı dünya gündemi sarsan tweetleri derledik.

1. "BENİM MASAMDA DA NÜKLEER DÜĞME VAR"

Dünya 2018'e Kore yarımadasında cereyan eden gerginlikle girmiş, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un karşılıklı tehditlerle tansiyonu arttırmıştı.

3 Ocak 2018 günü Trump, attığı tweetle Kim Jong Un'un 'Nükler düğme daima masamın üzerinde' açıklamasını eleştirdi ve el yükseltti:

"Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, 'Nükleer düğme daima masamın üzerinde' dedi. Onun tükenmiş ve gıda kıtlığı yaşayan rejiminden birileri benim de nükleer düğmeye sahip olduğum konusunda onu bilgilendirebilir mi? Ama benimki daha büyük ve daha güçlü ve benim düğmem çalışıyor!"

Neyse ki, iki lider aradan geçen 12 ayda Singapur'da el sıkışarak tansiyonu düşürdü ve nükleer düğmelere ihtiyaç kalmadı. Hatta, Trump'ın iddiasına göre kendisine Kim Jong Un tarafından yazılmış 'aşk mektupları' bile geldi.

2. İSTİKRARLI DAHİ TRUMP!

2017'nin son 2018'in ilk günleri, ABD'nin gündemi Michael Wolff'un yazdığı ve Trump yönetiminin ilk yılını anlattığı Fire and Fury (Ateş ve Öfke) isimli kitaptı. ABD'de kısa süre içerisinde çok satanlar listesine giren kitap, Trump için dengesiz, yeteneksiz ve hatta 'ehliyetsiz' bir portre çiziyordu.

ABD Başkanı'nın cevabı yine Twitter'dan oldu. 6 Ocak'ta Wolff'u 'Demokratların yalakası' olarak niteleyen Trump, hayat boyu en büyük iki değerinin mental istikrar ve gerçek zeka olduğunu söyledi.

"Çok başarılı bir iş adamından, üst düzey TV yıldızına, oradan da ABD Başkanlığı'na (ilk denememde) geldim. Bu sadece akıllı değil, dahi sınıfına girer... Ve çok da istikrarlı bir dahi"

3. "DELİKANLIYMIŞ GİBİ DAVRANIYOR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de kapıştığı isimlerden biri de eski Başkan Obama'nın yardımcısı Joe Biden'dı. Biden'ın, "Eğer lisede olsaydık, onu spor salonunun arkasına çeker bir güzel döverdim" sözlerine Trump'ın yanıtı aynı sertlikteydi.

Konuyla ilgili 22 Mart'ta bir tweet atan ABD Başkanı, "Deli Joe Biden delikanlıymış gibi davranıyor. Aslında aklı da fiziki de zayıf biri. Buna rağmen, hem de ikinci kez, beni dövmekle tehdit ediyor. Beni tanımıyor. Hızlıca ve sertçe yere çakılırken gözyaşları içinde kalabilir. İnsanları tehdit etme Joe" ifadelerini kullandı.

4. "DÜŞÜK IQ'LU ROBERT DE NIRO"

ABD Başkanı Donald Trump'ın hedefinde sadece siyasi isimler yoktu. Kendisine muhalif sanatçı ve sporcularla da tartışmaktan çekinmeyen Trump'ın sözlerinden nasibi alan bir diğer isim efsane aktör Robert De Niro oldu.

Seçildiği günden bu yana Trump'a yönelik eleştirel bir tutum takınan De Niro, zaman zaman hakarete kadar varan sözleriyle dikkat çekmişti.

Trump'ın 13 Haziran 2018'de Twitter'dan De Niro'ya verdiği yanıt farksız oldu:

Düşük IQ'lu bir kişi olan Robert De Niro, oynadığı filmlerde gerçek boksörlerden kafasına çok fazla yumruk yedi. Dün gece onu izledim ve onun gerçekten yedi yumruklardan dolayı sersemlemiş olabileceğini düşündüm. Onun, işsizliğin en düşük, ekonominin en yüksek seviyede olduğunu ve şirketlerimizin ülkemize döndüğünü fark etmediğini düşünüyorum. Uyan Sersem!

5. LEBRON JAMES'E ÜSTÜ KAPALI APTAL GÖNDERMESİ

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi NBA'in gelmiş geçmiş en önemli yıldızlarından biri olarak gösterilen ve halen aktif basketbol yaşantısına devam eden LeBron James de Trump'ın sözlerinden nasibini alan isimlerden biri oldu.

CNN sunucusunu Don Lemon'a verdiği röportajda, Trump'ın sporu insanları bölmek için kullandığını söyleyen Lebron'a, Trump'ın yanıtı Twitter'dan geldi.

"LeBron James televizyonlardaki en aptal adamla röportaj yaptı, Don Lemon. LeBron'u zeki gösterdi ki bunu yapmak hiç de kolay değil." diyen Trump, James'in sürekli kıyaslandığı NBA efsanesi Michael Jordan'ı kastederek "Ben Mike'ın seviyorum" şeklinde konuştu.

6. KOVULDUĞUNU TWITTER'DAN ÖĞRENDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu sene masasındaki en kabarık dosyalardan biri ekibinde yaşanan yaprak dökümüydü. Trump'ın ekibindeki birçok kişi ya istifa etti ya da görevine son verildi.

Trump'ın ekibinde yaşanan ayrılıklardan en çarpıcılarından birisi Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın ayrılığıydı.

13 Mart 2018'de Twitter'dan bir paylaşım yapan Donald Trump, "CIA Direktörü Mike Pompeo, yeni Dışişleri Bakanımız olacak. Harika bir iş yapacak. Rex Tillerson'a hizmetleri için teşekkürler! Gina Haspel yeni CIA Direktörümüz olacak ve bu iş için seçilen ilk kadın olacak. Hepsine tebrikler!"

İlk bakışta Trump yönetiminde bir görev değişikliğinin ilanı gibi görünse de, daha sonra Tillerson'ın kovulduğunu bu paylaşımla öğrendiği oraya çıktı. Tillerson'ın görevine son verilme nedeni ise söylenene göre İran politikalarındaki anlaşmazlıktı.

Tillerson görevden ayrıldı ancak ikili arasındaki kavga bununla bitmedi. Eski bakanın, Trump'ın okumayı pek sevmediğini ve zaman zaman yasadışı sayılabilecek talimatlar verdiğini iddia etmesi Trump'ı kızdırdı.

ABD Başkanı'nın öfkesi, 7 Aralık 2018'te Twitter'da yaptığı paylaşımdan belli oluyordu:

"Mike Pompeo harika bir iş yapıyor, onunla gurur duyuyorum. Onun öncülü, Rex Tillerson, gerekli zihinsel kapasiteye sahip değildi. Bir kaya kadar ahmaktı. Onu yeterince hızlı bir şekilde başımdan atamadım. Feci şekilde tembeldi"

7. "BİZ GELMEDEN ÖNCE PARİS'TE ALMANCA ÖĞRENİYORDUNUZ"

2018'de Trump'ın tweetlerinin hedefi olan isimlerden biri de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'du.

Fransız liderin, Avrupa'nın kendi ordusunu inşa etmesi gerektiği yönündeki sözlerine sert tepki gösteren Trump, 13 Kasım 2018'de Twitter hesabından İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi işgaline uğrayan Fransa'yı hatırlattı:

"Emmanuel Macron, ABD, Çin ve Rusya tehditlerine karşı korunmak için Avrupa'nın kendi ordusunu kurmasını öneriyor. Ama birinci ve ikinci dünya savaşlarında (korunulması gereken) Almanya'ydı. Fransa için bunlar nasıl sonuçlandı? Biz müdahale etmeden önce (Fransızlar) Paris'te Almanca öğrenmeye başlamıştı...."

8. TAHRAN'A GAME OF THRONES GÖNDERMESİ

2018'de Beyaz Saray'ın dış politikası İran yönetimini izole etmek ve Ortadoğu'daki etkisini azaltmak üzerine kuruluydu.

Trump yönetiminin bu yöndeki en önemli adımı ise Kasım ayının başında İran'a yönelik petrol ambargosuyla geldi. Donald Trump, Tahran'a yönelik yaptırımları HBO'nun fenomen dizisi Game of Thrones'un sloganı 'Kış geliyor'a yaptığı göndermeyle duyurdu: "Yaptırımlar geliyor"