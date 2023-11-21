TRT1 frekans bilgileri güncel: 2023 TRT 1 frekans ayarı nasıl yapılır?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu 8. ve son maçı olan Galler Türkiye için maçı için geri sayıma geçilmiş durumda. TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak zorlu karşılaşma öncesi futbolseverler; TRT 1 frekans ayarlama ekranı ile frekans ayarlarının nasıl ve nereden yapıldığına ilişkin aramalar yapıyor. İşte, güncel TRT1 frekans bilgileri...
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Euro 2024 Elemeleri D Grubu 8. maçında A Milli Futbol Takımımız, Galler ile kozlarını paylaşacak. Bu akşam saat 22:45'te oynanacak mücadeleye kısa bir süre kala vatandaşlar; TRT 1 güncel frekans bilgilerine dair araştırmalarını yoğunlaştırmış durumda. İşte, konuyla ilgili tüm ayrıntılar...
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FREKANS AYARLAMA NASIL YAPILIR?
Uydu için frekans ayarlama işlemleri için aşağıda yer alan adımları takip etmelisiniz.
Öncelikle uydu alıcınızı açınız. Kurulum ya da ayarlar menüsüne giriniz. Tek kanal arama menüsüne giriş yapınız.
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Uydu" bölümünde "Türksat 42° E" ve Türksat Ankara Paket seçimlerini gerçekleştiriniz.
"Şebeke Arama" kısmını açık olarak seçiniz.
Bu şekilde otomatik olarak frekans ve kanal ayarlama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
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TRT 1 GÜNCEL FREKANS DUYURUSU
TRT, Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.