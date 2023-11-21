Euro 2024 Elemeleri D Grubu 8. maçında A Milli Futbol Takımımız, Galler ile kozlarını paylaşacak. Bu akşam saat 22:45'te oynanacak mücadeleye kısa bir süre kala vatandaşlar; TRT 1 güncel frekans bilgilerine dair araştırmalarını yoğunlaştırmış durumda. İşte, konuyla ilgili tüm ayrıntılar...