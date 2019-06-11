11 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
TRT1 EKRANLARINDA milli maç heyecanı var. İzlanda Türkiye maçı heyecanı TRT1 ekranında olacak. Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak. Mücadelede, Polonya Futbol Federasyonundan hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Marciniak'ın yardımcılıklarını Paweł Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.
Türkiye'nin yer aldığı grupta TSİ 21.45'te Andorra-Fransa ve Arnavutluk-Moldova maçları da oynanacak.
Grupta oynadığı 3 maçı da kazanan ay-yıldızlı ekip 9 puanla lider durumda bulunurken, 6 puana sahip İzlanda averajla 3. sırada yer alıyor.
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11'imiz belli oldu
Mert, Mehmet Zeki, Kaan, Merih, Hasan Ali, Ozan Tufan, İrfan Can, Dorukhan, Kenan, Hakan Çalhanoğlu, Burak
İZLANDA Muhtemel 11: Halldorsson, Hermannsson, Arnason, R.Sigurdsson, Skulason, Gudmundsson, Gunnarsson, Bjarnason, Sigurjonsson, G.Sigurdsson, Kjartansson
TRT 1, Türkiye'nin ülke çapında yayın yapan ilk ulusal televizyon kanalıdır. Ana binası Ankara'dadır. Kanalın ilk logosu düz yazıyla tasarlanmış TRT logosudur. Türkiye'de açılan ikinci televizyon kanalı ve ilk ulusal televizyon kanalıdır. İlk genel müdürü 29 Nisan 1964'te Adnan Öztrak olmuştur.
TRT1 YAYIN AKIŞI 11 HAZİRAN 2019
06:45
Baba Candır
Arşiv
09:35
Hangimiz Sevmedik
Arşiv
12:25
Seksenler
Seksenler
Detaya Git
Arşiv
14:35
Tek Yürek
Diziler
17:35
Muhteşem Kraliçe
Diziler
19:00
Ana Haber
Haber-Spor
20:00
Türk Sineması
Sinema
21:45
UEFA 2020 İzlanda-Türkiye
Haber-Spor
22:45
UEFA 2020 İzlanda-Türkiye
Haber-Spor
23:45
Vuslat
Diziler
02:25
Hangimiz Sevmedik
04:40
Muhteşem Kraliçe
Diziler
05:25
Misafirim Var
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