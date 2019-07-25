25 TEMMUZ 2019
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TRT Spor yayın akışı ve frekans bilgileri - 25 Temmuz TRT Spor Trabzonspor Hoffenheim hazırlık maçı

TRT Spor yayın akışı ve bu akşam canlı yayınlanacak Trabzonspor - Hoffenheim hazırlık maçının saat kaçta yayınlanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. TRT Spor yayın akışına göre Trabzonspor Hoffenheim maçı saat kaçta başlayacak? İşte 25 Temmuz TRT Spor yayın akışı ve frekans bilgileri...

25.07.2019 - 18:57 | Güncelleme: Futbol
TRT Spor

TRT Spor yayın akışı hem sporseverler tarafından araştırılıyor. TRT Spor ekranlarında yayınlanacak Trabzonspor Hoffenheim hazırlık maçı saat kaçta? sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte, 25 Temmuz TRT Spor yayın akışı ve frekans bilgileri...

TRT SPOR YAYIN AKIŞI 25 TEMMUZ 2019

06.58 İstiklal Marşı

07.00 İlk Baskı

08.50 Takvim Yaprakları

08.55 Hava Durumu

09.00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09.15 Engelsiz Spor

09.50 Takvim Yaprakları

09.55 Hava Durumu

10.00 Spor Bülteni

10.55 Futbol Ajandası

11.00 Spor Manşet

12.25 Efsanelerin İzinde

12.30 Uluslararası Şampiyonlar Kupası Özetler

12.45 Orhan Ayhan'la

13.15 Gündem Futbol

14.30 Uluslararası Şampiyonlar Kupası Futbol Karş. "Tottenham - M.Unıted"

15.15 Futbol Hazırlık Karşılaşması Özetler

15.30 Uluslararası Şampiyonlar Kupası Futbol Karş. "Tottenham - M.Unıted"

16.30 Transfer Günlüğü

17.30 Spor Akşamı

18.20 Spor Atlası

18.30 Spor Merkezi

19.55 Futbol Hazırlık Karşılaşması "Trabzonspor - Hoffenheim"

20.45 Uluslararası Şampiyonlar Kupası Özetler

21.00 Futbol Hazırlık Karşılaşması "Trabzonspor - Hoffenheim"

22.00 Basın Merkezi

23.30 Spor Artı

00.00 Transfer Gündemi

02.00 2019 FINA Dünya Şampiyonası

04.45 Transfer Gündemi

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ

 

Kanal adı: TRT SPOR

HDUydu: TürksatFrekans: 11054

Sembol Oranı: 30000  

Polarizasyon:  V - Dikey    Batı 

FEC: 3/4 

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