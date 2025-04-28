TRT Spor canlı izle! UEFA Gençlik Ligi finali Trabzonspor U19 - Barcelona U19 maçı TRT Spor canlı yayın izle
Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona U19 ile mücadele edecek. Trabzonspor U19 - Barcelona U19 maçı TRT Spor canlı yayın izle linki ile şifresiz, kesintisiz ve full HD izlenebilecek. Bordo-mavili gençlerin mücadelesini kaçırmak istemeyen futbolseverler TRT Spor canlı izle ekranı, uydu ve frekans bilgileri için araştırmalara başladı. Peki, TRT Spor frekans ve uydu ayarı nasıl yapılır? İşte, TRT Spor ekranı ile şifresiz Trabzonspor U19 - Barcelona U19 maçı canlı izle...
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Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi finalinde bu akşam Barcelona U19 ile karşı karşıya geliyor. Bordo-mavili gençler, mücadeleyi kazanarak şampiyonluk kupasını ilk defa Türkiye'ye getirmeyi hedefliyor. Trabzonspor U19 - Barcelona U19 maçı şifresiz olarak TRT Spor canlı izle ekranı üzerinden yayınlanacak. Bu sebeple TRT Spor uydu ve frekans ayarı gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte TRT Spor canlı yayın linki ve frekans bilgileri ile Trabzonspor U19 - Barcelona U19 maçı izle.
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TRABZONSPOR U19 - BARCELONA U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor U19 - Barcelona U19 maçı, 28 Nisan 2025 Pazartesi bugün oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.
İsviçre'nin Nyon kentinde Colovray Spor Merkezi'nde oynanancak mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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TRABZONSPOR U19 - BARCELONA U19 MAÇI CANLI İZLE EKRANI
Heyecan dolu karşılaşmayı aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz:
https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor
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28 NİSAN 2025 TRT SPOR YAYIN AKIŞI
12:30 – Gün Ortası (Canlı)
13:30 – Deplasman Lezzetleri
14:00 – Spor Stüdyosu (Canlı)
16:00 – Gündem Futbol (Canlı)
17:30 – Spor Merkezi (Canlı)
18:00 – Aktüel Futbol (Canlı)
19:00 – UEFA Gençler Ligi Final Futbol Karşılaşması Trabzonspor - Barcelona (Canlı)
21:00 – Aktüel Futbol (Canlı)
23:00 – Teknik Analiz (Canlı)
01:00 – Spor Artı (Canlı)
02:00 – UEFA Gençler Ligi Final Futbol Karşılaşması Trabzonspor - Barcelona
03:45 – Aktüel Futbol
05:45 – UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Tüm Goller
06:00 – Trendyol 1. Lig Özetleri
06:30 – Trendyol Süper Lig Özetleri
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TRT SPOR FREKANS BİLGİSİ
Uydu: TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096
Frekans: 11.096
POL: H
Sembol: 30000
FEC: 5/6
Uydu: TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958
Frekans: 11.958
POL: V
Sembol: 27500
FEC: 5/6
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TRT SPOR KAÇINCI KANALDA?
Digiturk: 86
D-Smart: 86
Tivibu: 85
Kablo TV: 911
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