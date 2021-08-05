2016 Rio Olimpiyatları'nda ülkemizde altın madalya kazandıran Taha Akgül, 125 kiloda mindere çıkıyor. Peki Taha Akgül'ün maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?





TAHA AKGÜL'ÜN MAÇI NE ZAMAN?

Taha Akgül'ün karşılaşması 5 Ağustos günü Türkiye saat ile 05:30 – 06:50 arasında yapılacak. Mücadele TRTSpor'dan canlı yayınlanacak...

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