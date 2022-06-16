Filenin Sultanları Voleybol Miletler Ligi’nde Brezilya deplasmanında galibiyet peşinde. Brezilya Türkiye maçı 16 Haziran Perşembe günü Türkiye saati ile saat 03:00'de başlayacak. Maçı kaçırmak istemeyen sporseverler TRT Spor canlı yayın linkini araştırmaya başladı. İşte merakla beklenen Brezilya Türkiye TRT Spor şifresiz canlı izleme ekranı!

BREZİLYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Brezilya Türkiye voleybol maçı 16 Haziran Perşembe günü saat 03:00'da başlayacak.

BREZİLYA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

BREZİLYA TÜRKİYE TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE