TRT EBA TV canlı yayını ve EBA TV frekansları, bugünkü dersleri izlemek isteyen öğrencilerin gündeminde. Koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenciler 30 Nisan'a kadar evinde EBA TV ile eğitimlerine kaldıkları yerden devam ediyor. Yeni hafta için ilkokul, orta okul ve lise ders programı yayınlandı. Sabah saat 9.00'da başlayan canlı yayını kaçıran ve yeniden izlemek isteyen öğrenciler için de derslerin tekrarları öğleden sonra yayınlanıyor. İlkokul ve Ortaokul TV programını saat 15.00’e kadar uzatıldı, ardından tekrar dersleri yayınlanacak. Ayrıca Bakan Selçuk, EBA Canlı Sınıf uygulamasını devreye alındığını açıkladı. EBA TV yayını haberimizde...

EBA TV CANLI İZLE 30 MART

EBA TV, internetten aşağıdaki bağlantıya tıklayarak izlenebilir. Ayrıca tekrar derslerine de yine aşağıdaki bağlantı üzerinden erişebilirsiniz.

EBA TV'Yİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

EBA TV'DE CANLI SINIF UYGULAMASI BAŞLIYOR

MilliEğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA TV'de canlı sınıf uygulamasına geçildiğini açıkladı. Yeni açılan EBA Kontrol Merkezi ve EBA TV stüdyosunu ziyaret eden Bakan Selçuk burada açıklamalarda bulundu. Veri merkezlerinin internet trafiği, yoğun kullanıcı talebi, siber saldırılar veya başka sebeplerle oluşabilecek sorunlara anında müdahale edildiğini söyleyen Selçuk, “Çok daha fazla öğrencimizin EBA’dan aynı anda faydalanabilmesi için sistemin altyapısında bir taraftan iyileştirmeler yapılıyor. Bütün bunları ifade ettikten sonra ayrıca, sizlerle hayata geçirdiğimiz yeni uygulamanın ayrıntılarını da paylaşmak istiyorum. Entegre uzaktan eğitim yaklaşımıyla, TRT EBA TV yayın programlarını, 2. EBA’yı internet üzerinden öğrencinin kendi başına kullanımını öğretmen ve öğrencinin buluşabileceği EBA Canlı Sınıf uygulamasını devreye alıyoruz” müjdesini de verdi.

Öğrencilerin söz konusu üç bileşeni de kullanacaklarını belirten Selçuk, tüm planlamaların buna göre yapıldığına değindi. Kullanım saatlerinin de ayarlandığını aktaran Selçuk, “Her öğrencinin üç kaynaktan da yararlanması için düzenlemeler oluşturuldu. 12 sınıfımız var, televizyonun yayın akışını sınıflara göre bölmemiz, çocukların öğrenme saatlerini düşünmemiz, internet kullanıcı yoğunluğunu alt yapıya göre dağıtmamız gerekiyor. Şu an bu planlamanın uygulaması üzerinde çalışıyoruz. Bu üçlü kullanımı ikinci haftadan itibaren uygulamaya başlayacağız. Bunun çok daha verimli ve sağlıklı bir işleyişe oturması birkaç haftamızı alabilir” dedi.

Öte yandan belirtilen konularda önemli yeniliklerin geldiğini açıklayan Selçuk, “Bu arada 8 ve 12’nci sınıfların öğrencileri ve öğretmenleri için EBA kullanım süreleri artırılarak Canlı Sınıf desteğini devreye alıyoruz. Canlı sınıf ile öğrencilerimiz kendi öğretmenleri ile EBA üzerinden bir sınıf ortamıyla ders işleyebilecekler. Yine 8’inci ve 12’nci sınıf öğrencilerimiz için YKS ve LGS sınavlarında sorumlu oldukları ve birinci dönemin başından itibaren işledikleri konulara yönelik programlar hazırlıyoruz. Bu süreçte özellikle 8’inci sınıf öğrencilerimizin sınav hazırlık rutinlerine destek olmak için bir soru çözüm saati hazırladık. Çocuklarımız bu saatlerde kendileri için hazırlanan örnek soruları ekrandan takip ederek çözebilecekler” diye konuştu.

EBA TV DERS PROGRAMI (30 MART - 3 NİSAN)

Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim kapsamında İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yeni ders programı ve yayın akışı ile ilgili detayları paylaştı. İşte 30 Mart-03 Nisan ders programı ve yayın akışı...

EBA TV İLKOKUL DERS PROGRAMI

EBA TV ORTAOKUL DERS PROGRAMI

EBA TV LİSE DERS PROGRAMI

EBA TV FREKANS BİLGİLERİ - AYARLARI

Uydu: Türksat 4A

Kanal: TRT Eğitim HD 1/2/3

Frekans: 12083 H 13750

TRT EBA TV İlkokul: TÜRKSAT KabloTV - 932. kanal

TRT EBA TV Ortaokul: TÜRKSAT KabloTV - 933. kanal

TRT EBA TV Lİse : TÜRKSAT KabloTV - 934. Kanal

TRT EBA TV İlkokul HD: TÜRKSAT KabloTV - 465. kanal

TRT EBA TV Ortaokul HD: TÜRKSAT KabloTV - 466. kanal

TRT EBA TV Lİse HD: TÜRKSAT KabloTV - 467. Kanal

EBA’YI NE ZAMAN, TRT EBA TV’Yİ NE ZAMAN KULLANACAĞIZ?

Çocuklarımız derslerini TRT EBA TV üzerinden takip etsinler. Ders tekrarları, konu eksikleri ve sorular içinse EBA’yı kullansınlar. Sisteme bir yüklenme olmaması için, EBA’yı hangi sınıfların hangi saat aralığında kullanması gerektiğini ise ayrıca bildireceğiz. Önceliğimizin TRT EBA TV’de olduğunu belirtmek isterim.

EBA UZAKTAN EĞİTİMDE SINAV VE NOTLAMA NASIL OLACAK?

Uzaktan eğitimde herhangi bir sınav ve notlama olmayacak. Bu süreç çocuklarımızın çalış demeden çalışacakları, ödev yap demeden kağıda kaleme sarılacakları, oku demeden okuyacakları, öz sorumluluklarıyla tanışacakları bir süreç olacak. Biz çocuklarımıza güveniyoruz. Onlar izlemedikleri, çalışmadıkları her konunun daha sonra kendileri için bir sorun teşkil edeceğini bilirler.