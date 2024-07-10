Hollanda İngiltere maçı TRT 1 canlı izleme ekranı
Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalinde Hollanda ve İngiltere karşı karşıya geliyor. Bilindiği gibi, Hollanda Avrupa Şampiyonası'nda 6. kez yarı finalist oldu. İngiltere ise turnuva tarihinde 4. kez yarı final aşamasına yükseldi. Heyecan dolu maç TRT 1'den takip edilirken, karşılaşmayı canlı olarak seyretmek isteyenler tarafından Hollanda İngiltere TRT 1 canlı izleme ekranı araştırmaları şimdiden başladı. İşte Hollanda İngiltere maçı TRT 1 canlı yayın izleme sayfası...
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Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ikinci yarı final maçı ile Hollanda ve İngiltere bu akşam karşı karşıya gelecek. Kazanan takım ise finalde İspanya'nın rakibi olacak. Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen EURO 2024'te heyecanlı maçı canlı yayında takip etmek isteyenler tarafından Hollanda İngiltere maçı TRT 1 canlı yayın izleme ekranı araştırmaları başladı. İşte detaylar...
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İSPANYA'NIN RAKİBİ BELLİ OLUYOR
EURO 2024'te ikinci yarı final maçında Hollanda ile İngiltere bu akşam karşı karşıya gelecek. Kazanan ekip finalde İspanya'nın rakibi olacak.
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HOLLANDA-İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Hollanda-İngiltere karşılaşması, 10 Temmuz Çarşamba günü yapılacak. BVB Dortmund Stadı'ndaki mücadele (TSİ) 22.00'de başlayacak.
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Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'in yardımcılıklarını Stefan Lupp ve Marco Achmüller üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Almanya'dan Daniel Siebert olacak. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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MUHTEMEL İLK 11'LER
Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Simons, Reijnders, Malen, Depay, Gakpo.
İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Saka, Mainoo, Rice, Shaw, Bellingham, Foden, Kane.
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HOLLANDA HÜCUMDA DAHA ETKİLİ
Turnuvada yarı finale gelene kadar Hollanda 9 kez fileleri havalandırdı ve turnuvanın en golcü 3. takımı konumunda yer aldı.
İngilizler ise oynadıkları toplam 5 maçta 5 kez fileleri havalandırabildi.
Hollanda kalesinde 5 gol görürken, İngilizler yalnızca 3 gol yedi.
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REKABETTE 23. MAÇ
Hollanda ile İngiltere, A milli takım seviyesinde 23. kez karşı karşıya gelecek.
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Rekabette geride kalan 2 müsabakanın 7'sini Hollanda, 6'sını İngiltere kazandı. Dokuz mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Hollanda'nın attığı 29 gole, İngiltere 31 golle karşılık verebildi. İki takım arasında oynanan son 8 maçın 5'inde 90 dakikalar eşitlikle tamamlandı.