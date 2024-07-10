Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ikinci yarı final maçı ile Hollanda ve İngiltere bu akşam karşı karşıya gelecek. Kazanan takım ise finalde İspanya'nın rakibi olacak. Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen EURO 2024'te heyecanlı maçı canlı yayında takip etmek isteyenler tarafından Hollanda İngiltere maçı TRT 1 canlı yayın izleme ekranı araştırmaları başladı. İşte detaylar...