        TRT 1 frekans ayarları ve uydu bilgileri, bu akşam oynanacak İstanbul Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi play-off turu mücadelesi nedeniyle gündeme geldi. Başakşehir-Universitatea Craiova maçı TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden şifresiz olarak takip edilecek. TRT 1 frekans ayarlama işlemlerini yapmak isteyen futbolseverler, TRT 1 uydu kanal bilgileri için arama motorlarına yöneldi. Peki TRT 1 uydu ayarı nasıl yapılır, frekans bilgileri nedir? İşte, adım adım TRT 1 frekans ayarlama ve uydu bilgileri ile Başakşehir-Craiova maçı şifresiz izle linki...

        Giriş: 21.08.2025 - 15:25 Güncelleme: 21.08.2025 - 20:37
          TRT 1 frekans ayarları ve uydu bilgileri UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları nedeniyle araştırılıyor. Başakşehir-Universitatea Craiova maçı bu akşam saat 20:45’te başlayacak. İstanbul Başakşehir’in UEFA Konferans Ligi play-off turu mücadelesi TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden şifresiz olarak takip edilecek. Türksat, Digiturk, D-Smart, Kablo TV, Tivibu platformlarında yer alan TRT 1 frekans ayarları değişiklik gösteriyor. Peki, TRT 1 frekans ve uydu ayarı nasıl yapılır, kaçıncı kanalda? İşte TRT 1 canlı yayın ekranı ve frekans bilgileri ile Başakşehir-Craiova maçı şifresiz izle...

          TRT 1 FREKANS AYARLAMA BİLGİSİ

          UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının, Türkiye’den daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için TRT’den frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekebilmektedir.

          TRT 1 HD frekans bilgileri:

          Uydu adı: Türksat 4A Uydusu (42°E)

          Frekans: 11.958

          Polarizasyon: V

          Sembol Oranı: 27500

          FEC: 5/6

          TRT 1 SD frekans bilgileri:

          Uydu adı: Türksat 3A Uydusu (42°E)

          Frekans: 11.096

          Polarizasyon: H

          Sembol Oranı: 30000

          FEC: 5/6

          TRT 1 TÜM FREKANS BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

          TRT 1 KAÇINCI KANALDA?

          Digiturk SD Kanal 23

          Digiturk HD Kanal 323

          D-Smart SD Kanal 426

          D-Smart HD Kanal 26

          Dijital Kablo Kablo TV SD Kanal 900

          Dijital Kablo Kablo TV HD Kanal 22

          Analog Kablo Türksat SD Kanal2S 04

          Iptv Tivibu SD Kanal 22

          Iptv Tivibu HD Kanal 9

          TRT 1 CANLI MAÇ İZLEME EKRANI

          Aşağıdaki link aracılığıyla TRT 1 canlı izle ekranına ulaşabilir ve Başakşehir-Universitatea Craiova maçını şifresiz olarak takip edebilirsiniz.

          https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

          HTSPOR CANLI SKOR TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

          SAMSUNG TV'LERDE NASIL FREKANS AYARLANIR?

          Samsung televizyonlarda ayarlar kısmına girip, uzman ayarlama kısmına gelip bu noktadan da manuel ayarlama menüsüne geçiliyor. Uyuduyu tara ekranı karşınıza çıktığında 'Transponder' sekmesine geliyorsunuz.

          'Transponder' bölümüne geldiğinizde TRT 1 kanalında sıklıkla uyarı olarak gördüğünüz frekans bilgilerini yoksa televizyonuna ekleyerek ya da menüden 11794 (V/R) 30000 bölümünü seçerek frekans ayarlarınızı güncelleyebilirsiniz

          LG TV'LERDE FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

          LG televizyonlarda kumandanızda bulunan ayarlar sekmesine tıklayarak televizyonunuzun ayarlar bölümüne geliyorsunuz.

          Bu menüden kanallar ve kanal tarama ayarları sekmesine tıklıyorsunuz. Manuel ayarlama menüsünden 'transponder' sekmesini tıklayıp TRT 1 kanalınında uyarı olarak gelen frekans bilgilerini seçiyorsunuz. Bu işlemin ardından yukarıda gördüğünüz güncelleme butonuna tıklayıp kanalınızı güncelliyorsunuz. İşlem bitiminin ardından 6 kanal yüklendi ifadesini göreceksiniz. Bu işlemi başarılı bir şekilde uyguladığınızı gösterir. Bazı cihazlarda TRT frekans ayarları yapıldığında uydu kullanıyorsanız HD kanallarda yayın izlenememekte olup buna alternatif olarak TRT'nin kanal listesinde bulunan HD olmayan eklenmiş kanalları izlemenizi tavsiye ederiz.

