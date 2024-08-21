7 ton civarında ürün elde ettiğini dile getiren Levent, guavanın dalından koparılıp yenebilen bir meyve olduğunu belirterek, "Hasadı da çok kolay çünkü ağaçlarında limon gibi dikeni yok. 50 liranın üzerinde fiyat çekenlere ürün vermiyorum. İnsanların bu meyveye kolaylıkla ulaşabilmelerini ve tadabilmelerini istiyorum. Guava, aslında bir sanayi meyvesi" dedi.