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        Haberler Gündem Güncel Tropikal meyve guavanın hasadı başladı | Son dakika haberleri

        Silifke'de tropikal meyve guavanın hasadı başla

        Mersin'in Silifke ilçesinde yetiştirilen tropikal meyve guavanın hasadına başlandı. Ziraat mühendisi Mustafa Levent, 12 yıl önce limona alternatif olarak yetiştirmeye karar verdiği guavanın dalından koparılıp yenebilen bir meyve olduğunu belirterek, "50 liranın üzerinde fiyat çekenlere ürün vermiyorum. İnsanların bu meyveye kolaylıkla ulaşabilmelerini ve tadabilmelerini istiyorum" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 13:16 Güncelleme: 21.08.2024 - 13:16
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          Mersin'in Silifke ilçesinde, tropikal meyve guavanın hasadına başlandı.

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          Ziraat mühendisi Mustafa Levent'in 12 yıl önce limona alternatif olarak yetiştirmeye karar verdiği guava meyvesi ağaçlarının dikili olduğu 10 dönümlük arazide hasat yapıldı.

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          Yaklaşık 700 ağaçtaki tropikal meyveler dalından özenle toplandı.

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          Paketlenen guavalar, kilogramı 25 liradan alıcı buluyor.

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          Mustafa Levent, gazetecilere, toplamaya başladıkları guavaların hasadının kasım ayına kadar sürmesini beklediklerini anlattı.

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          7 ton civarında ürün elde ettiğini dile getiren Levent, guavanın dalından koparılıp yenebilen bir meyve olduğunu belirterek, "Hasadı da çok kolay çünkü ağaçlarında limon gibi dikeni yok. 50 liranın üzerinde fiyat çekenlere ürün vermiyorum. İnsanların bu meyveye kolaylıkla ulaşabilmelerini ve tadabilmelerini istiyorum. Guava, aslında bir sanayi meyvesi" dedi.

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          Dünyada en büyük kullanım alanının meyve suyu ve reçel sanayi olduğunu kaydeden Mustafa Levent, "Dondurmacılık ve pastacılıkta da kullanılan bir meyve. Türkiye'de de büyük dondurma firmalarına ürün verdim. Son derece memnun kaldılar. Böyle güzel bir meyveyi ülkemize kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyorum" şeklinde konuştu.

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