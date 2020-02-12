Tripofobinin tedavisi

Bir fobinin tedavi edilmesinin farklı yolları vardır. Ancak en etkili tedavi şekli maruziyet terapisidir. Maruz kalma terapisi, korkunuza neden olan nesneye veya duruma olan yanıtınızı değiştirmeye odaklanan bir tür psikoterapidir.