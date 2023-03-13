Tribünde acı olay! Daha 16 yaşındaydı

Aksaray'da, tribünde fenalaşan Muhammed Eren Yılmaz (16), hastanede yaşamını yitirdi.
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 49 puanla ikinci sırada bulunan 68 Aksaray Belediyespor, dün sahasında Çankaya FK ile karşılaştı ve rakibini 4-2 mağlup etti. Taraftar maçın başında depremzede çocuklara gönderilmesi için sahaya top ve bebek attı.
KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ BELİRLENDİ
Bu sırada ağabeyi Sinan Yılmaz ile maçı izlemek için giden Muhammet Eren Yılmaz, tribünde aniden fenalaştı. Hazırda bekleyen ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Muhammet Eren Yılmaz'ın kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.
SABAH SAATLERİNDE ACI HABER GELDİ
Muhammet Eren Yılmaz, bugün sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Muhammet Eren Yılmaz'ın, cenazesinin öğle namazı sonrası Somuncu Baba Camii'nde kılınacak namazın ardından Evrah Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.