Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Tribünde acı olay! Daha 16 yaşındaydı

Tribünde acı olay! Daha 16 yaşındaydı, kurtarılamadı

Aksaray'da 16 yaşındaki Muhammet Eren Yılmaz, dün ağabeyi ile izlemeye gittiği futbol maçında tribünde aniden fenalaştı. Statta hazır bekleyen ambulansla kaldırıldığı hastanede kalp krizi geçirdiği belirlenen çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Giriş: 13.03.2023 - 12:35 | Güncelleme: ABONE OL
Tribünde acı olay! Daha 16 yaşındaydı
DHA

Aksaray'da, tribünde fenalaşan Muhammed Eren Yılmaz (16), hastanede yaşamını yitirdi.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 49 puanla ikinci sırada bulunan 68 Aksaray Belediyespor, dün sahasında Çankaya FK ile karşılaştı ve rakibini 4-2 mağlup etti. Taraftar maçın başında depremzede çocuklara gönderilmesi için sahaya top ve bebek attı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ BELİRLENDİ

Bu sırada ağabeyi Sinan Yılmaz ile maçı izlemek için giden Muhammet Eren Yılmaz, tribünde aniden fenalaştı. Hazırda bekleyen ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Muhammet Eren Yılmaz'ın kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.

SABAH SAATLERİNDE ACI HABER GELDİ

Muhammet Eren Yılmaz, bugün sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Muhammet Eren Yılmaz'ın, cenazesinin öğle namazı sonrası Somuncu Baba Camii'nde kılınacak namazın ardından Evrah Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kayanın altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Kayanın altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Elektrik akımına kapılan genç kız kurtarılamadı
Elektrik akımına kapılan genç kız kurtarılamadı
Asker eğlencesinde bıçaklı kavga
Asker eğlencesinde bıçaklı kavga
ABD'de Signature Bank da iflas etti
ABD'de Signature Bank da iflas etti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.