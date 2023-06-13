Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler İş-Yaşam

Trendyol ve Sahibinden.com için sözlü savunma tarihleri belli oldu

Rekabet Kurulunca, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ (sahibinden.com) ve DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ (Trendyol) hakkında yürütülen soruşmalarda sözlü savunma toplantılarının tarihi belli oldu

Giriş: 13.06.2023 - 10:57 | Güncelleme: ABONE OL
Trendyol ve Sahibinden.com için sözlü savunma tarihleri belli oldu
AA

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ hakkında çevrim içi platform hizmetleri bakımından veri taşımanın engellenmesi ve diğer yollarla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine ilişkin yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Sözlü savunma toplantısı, 12 Temmuz'da saat 10.30'da yapılacak.

DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ'nin çevrim içi pazar yeri pazarındaki uygulamalarıyla Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmada da sözlü savunma toplantısı, 11 Temmuz'da saat 10.30'da gerçekleştirilecek.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
'Parlayan yıldızlar' ödüllerini aldı
'Parlayan yıldızlar' ödüllerini aldı
Karay kültürü Litvanya'da yaşatılıyor
Karay kültürü Litvanya'da yaşatılıyor
Evinin önünde bıçakla öldürüldü
Evinin önünde bıçakla öldürüldü
'Rusya Günü' İstanbul’daki resepsiyon ile kutlandı
'Rusya Günü' İstanbul’daki resepsiyon ile kutlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.