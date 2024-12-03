Trendyol sürdürülebilirlik raporunu COP29’da tanıttı

Trendyol, 2023 yılı çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik sonuçlarını açıkladığı yeni Sürdürülebilirlik Raporu’nu paylaştı. Rapor, 11-24 Kasım 2024 tarihlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı’nda (COP29) açıklandı. GRI 2021 standartlarına uygun olarak hazırlanan raporda; karbon azaltımı, sürdürülebilir üretim, ambalaj ve atık yönetimi gibi çevresel hedeflere yönelik adımların yanı sıra Trendyol’un sosyal etki projeleri ve sürdürülebilir gelecek vizyonu da yer alıyor.

REKLAM advertisement1 Buna ek olarak şirket sürdürülebilirliğin etkisini sanatla güçlendirmek hedefiyle sanatçı Merve Atılgan ile bir iş birliğine imza attığını da duyurdu. Atılgan, rapor için beş farklı sanat eseri üretti. Bu eserler, Trendyol’un sanat ekosisteminde pozitif etki yaratmak ve sanatçılara dijital dünyada alan açmak üzere hayata geçirdiği Trendyol Sanat’ta sanatseverlerle buluşacak. Eserlerin satışlarından elde edilecek gelir, bir sivil toplum kuruluşuna bağışlanacak. Bu iş birliği sayesinde sürdürülebilirlik yaklaşımının sanat yoluyla daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR DÖNÜŞÜMÜN ETKİSİNİ HIZLANDIRIYORUZ" Trendyol Grubu CEO’su Erdem İnan, “Globalde genişleyen etki alanımıza paralel biçimde sürdürülebilirliği tüm operasyonlarımızın merkezine koyuyoruz. Trendyol olarak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak üzere küresel mücadeleye katkı sunma sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu anlayışla, 2023 yılı Sürdürülebilirlik Raporumuzu, bu yıl COP29’da global kamuoyuna açıklayarak faaliyet gösterdiğimiz her pazarda kalıcı pozitif etki yaratma kararlılığımızı bir kez daha paylaştık. Ayrıca sektörümüz ve dünya çapındaki ekosistemimiz için önemli bir kilometre taşı olduğuna inandığımız, ‘Birlikte Dönüşüm Akademisi’ni hayata geçirdik. Ülkemizde tüm ekosistemine sürdürülebilirlik eğitimleri veren ilk şirket olduk. ‘Birlikte Dönüşüm Akademisi’ni faaliyet gösterdiğimiz tüm pazarlarda ekosistemimize de açtık. Akademimiz başta olmak üzere, hayata geçireceğimiz tüm sürdürülebilirlik ve sosyal etki çalışmalarımızla dönüşüm etkisini hızlandırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"2025’E KADAR AMBALAJ MALZEMELERİNİN TAMAMI SERTİFİKALI OLACAK" Sürdürülebilirlik Raporu, “Dünya”, “İnsan” ve “Yönetişim” kategorileri altında 9 ayrı başlıktan oluşuyor. Rapor, Trendyol’un çevreye duyarlı ve topluma katkı sağlayan uzun vadeli çözümler üretme taahhüdünde geldiği noktayı da içeriyor. Trendyol 2023 Sürdürülebilirlik Raporu, şirketin hedeflerine paralel ilerlediğini ve sürdürülebilirlik yolculuğunda önemli mesafe kaydettiğini ortaya koyuyor.

Rapora göre şirket, 2022 yılında oluşturduğu, sektörün ilk ve en kapsamlı sürdürülebilirlik yol haritası olan Sürdürülebilir Etki Planı çerçevesinde, operasyonlarında Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını toplamda %16 azaltarak çevresel etkisini düşürdü. Tüm lojistik ağında ambalaj ve atık yönetimini optimize ederek, atıklarının %96,7’sini geri dönüştürdü ve tek kullanımlık plastik tüketimini %57 azalttı. Sürdürülebilir ambalaj stratejisiyle kargo poşetlerinin %70’ini geri dönüştürülmüş malzemelerden üretme hedefine ulaştı. Trendyol, 2025 yılına kadar tüm lojistik merkezlerinde sıfır atık sertifikasyonu almayı hedeflerken, bu hedefe ulaşıldığında perakende ambalaj malzemelerinin %100’ü sertifikalı kaynaklardan sağlanmış olacak.

Marka, operasyonlarında ve değer zincirinde karbon ayak izini azaltarak 2040 yılına kadar karbon nötr olmayı, 2050’ye kadar ise tüm değer zincirinde bu hedefe ulaşmayı amaçlıyor.