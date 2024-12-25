Trendyol Süper Lig'de 5 haftalık maç programı açıklandı

Trendyol Süper Lig'de ikinci yarının ilk 5 haftasındaki maç programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 2025 yılından itibaren oynanacak 18, 19, 20, 21 ve 22. hafta maçlarının programı şöyle:

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18. hafta

3 Ocak Cuma:

20.00 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Gain Park)

20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi) 4 Ocak Cumartesi: 13.30 Adana Demirspor-RAMS Başakşehir (Yeni Adana) 16.00 Onvo Antalyaspor-ikas Eyüpspor (Corendon Airlines Park Antalya) 19.00 Galatasaray-Göztepe (RAMS Park) 20.00 Reeder Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs) 5 Ocak Pazar: REKLAM 13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Sipay Bodrum FK-Bellona Kayserispor (Grey Beton Bodrum) 19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker) 19. hafta 11 Ocak Cumartesi: 13.30 Bellona Kayserispor-Reeder Samsunspor (RHG EnerTürk Enerji) 16.00 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor (Mersin) 19.00 Beşiktaş-Sipay Bodrum FK (Tüpraş) 12 Ocak Pazar:

13.30 Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor (BG Grup 4 Eylül) 16.00 Trabzonspor-Onvo Antalyaspor (Papara Park) 19.00 Gaziantep FK-Adana Demirspor (Gaziantep) 19.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim) 13 Ocak Pazartesi: 20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir) 20.00 Göztepe-Kasımpaşa (Gürsel Aksel)

20. hafta 17 Ocak Cuma: 20.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Mersin) 18 Ocak Cumartesi: 13.30 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim) 16.00 Gaziantep FK-Sipay Bodrum FK (Gaziantep) 19.00 Beşiktaş-Reeder Samsunspor (Tüpraş) 19 Ocak Pazar: 13.30 Göztepe-Onvo Antalyaspor (Gürsel Aksel)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir) 19.00 ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan) 19.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe (Yeni Adana) 20 Ocak Pazartesi: 20.00 Trabzonspor-Net Global Sivasspor (Papara Park) 21. hafta 24 Ocak Cuma: 20.00 Reeder Samsunspor-Gaziantep FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

25 Ocak Cumartesi: 13.30 Net Global Sivasspor-Bellona Kayserispor (BG Grup 4 Eylül) 16.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir (Gain Park) 19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor (RAMS Park) 26 Ocak Pazar: 13.30 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor (Çaykur Didi) 16.00 Sipay Bodrum FK-ikas Eyüpspor (Grey Beton Bodrum) 16.00 Onvo Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker) 27 Ocak Pazartesi: 20.00 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan) 22. hafta 31 Ocak Cuma: 20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Sipay Bodrum FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir) 20.00 ikas Eyüpspor-Net Global Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan) 1 Şubat Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Onvo Antalyaspor (Mersin) 16.00 Bellona Kayserispor-Trabzonspor (RHG EnerTürk Enerji) 19.00 RAMS Başakşehir-Reeder Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim) 2 Şubat Pazar: 13.30 Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana) 16.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor (Gürsel Aksel) 19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker) 3 Şubat Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK-Galatasaray (Gaziantep)