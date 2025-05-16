Alanyaspor- Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Bu sezon ligde istenen oyunu sergilemeyen siyah beyazlılar, önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'nde yer almak için fikstürü 3. olarak bitirmeyi hedefliyor. Öte yandan Alanyaspor 15. sırada düşme hattının sınırında 38 puanla yer alırken, düşme hattında bulunan 16. Sivasspor ve 17. Bodrum'un 35'er puanı bulunuyor. Peki, Alanyaspor- Beşiktaş maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları ve muhtemel kadroları...