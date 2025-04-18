Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Tren raydan çıktı! | Son dakika haberleri

        Tren raydan çıktı!

        İzmir'de bakımı yapılan trenin bir vagonu raydan çıktı, trende yolcu bulunmadığı ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 21:06 Güncelleme: 18.04.2025 - 21:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İzmir'de atölyede bakımı yapılan yolcu treninin perondan ayrılmasından bir süre sonra vagonlarından biri raydan çıktı. Trende yolcu bulunmadığı bildirildi.

        • 2

          Kaza, saat 17.00 sıralarında Halkapınar Metro istasyonu yakınlarında meydana geldi.

        • 3

          TCDD Loko Bakım ve Atölyesi’nde gerekli işlemleri ve bakımı yapıldıktan sonra perondan ayrılan iki vagonlu trenin arka vagonu, çıkış yaptıktan kısa bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı.

        • 4

          Durumu fark eden makinist treni durdurdu. Vagonunun tekrar raya oturtulması için çalışma başlatıldı. Trende yolcu bulunmadığı belirtildi.

        • 5
        • 6
        • 7
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçılarımızı, sporcularımızı adeta linç ettiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçılarımızı, sporcularımızı adeta linç ettiler
        Tofaş-Stellantis anlaşmasına onay verildi
        Tofaş-Stellantis anlaşmasına onay verildi
        MEB, öğretmen alımı için kontenjan dağılımını açıkladı
        MEB, öğretmen alımı için kontenjan dağılımını açıkladı
        Saplantılı hayranından polis kurtardı
        Saplantılı hayranından polis kurtardı
        5 yaşındaki çocuklarını öldürdüler! Görgü tanığı iki kardeş
        5 yaşındaki çocuklarını öldürdüler! Görgü tanığı iki kardeş
        TFF'den yabancı kuralı açıklaması!
        TFF'den yabancı kuralı açıklaması!
        Rubio: Ciddi değillerse yolumuza bakacağız
        Rubio: Ciddi değillerse yolumuza bakacağız
        İBB Kültür A.Ş. Müdürü tahliye edildi
        İBB Kültür A.Ş. Müdürü tahliye edildi
        "Yasalara uygun ihale istiyoruz"
        "Yasalara uygun ihale istiyoruz"
        18 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        18 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Yemek kartına markette limit geldi mi?
        Yemek kartına markette limit geldi mi?
        "Trump veya Mickey Mouse fark etmez"
        "Trump veya Mickey Mouse fark etmez"
        15 yaşındaki Gülden'in katilinin kan donduran yazışması!
        15 yaşındaki Gülden'in katilinin kan donduran yazışması!
        Trump ve Harvard arasında neden 'çatışma' var?
        Trump ve Harvard arasında neden 'çatışma' var?
        Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!
        Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!
        "Artık paralı plaj yok"
        "Artık paralı plaj yok"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa