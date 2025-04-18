Tren raydan çıktı!
İzmir'de bakımı yapılan trenin bir vagonu raydan çıktı, trende yolcu bulunmadığı ortaya çıktı
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İzmir'de atölyede bakımı yapılan yolcu treninin perondan ayrılmasından bir süre sonra vagonlarından biri raydan çıktı. Trende yolcu bulunmadığı bildirildi.
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Kaza, saat 17.00 sıralarında Halkapınar Metro istasyonu yakınlarında meydana geldi.
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TCDD Loko Bakım ve Atölyesi’nde gerekli işlemleri ve bakımı yapıldıktan sonra perondan ayrılan iki vagonlu trenin arka vagonu, çıkış yaptıktan kısa bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı.
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Durumu fark eden makinist treni durdurdu. Vagonunun tekrar raya oturtulması için çalışma başlatıldı. Trende yolcu bulunmadığı belirtildi.
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