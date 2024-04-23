Tren, hemzemin geçitte motosikletliye çarptı!

Aydın'da hemzemin geçitte trenin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Aydın'da hemzemin geçitte feci bir kaza meydana geldi. Olayda yolun karşısına geçmeye çalışan Şahin Kır idaresindeki motosiklete yolcu treni çarptı. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı
Aydın'ın Köşk ilçesinde hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
AA'da yer alan habere göre Denizli-İzmir hattında çalışan yolcu treni, Ovaköy Mahallesi'ndeki hemzemin geçitten yolun karşısına geçmeye çalışan Şahin Kır (41) idaresindeki motosiklete çarptı.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kır, sağlık ekiplerince Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kır'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.